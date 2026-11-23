Imagen de recurso de una consulta médica. - GRUPO QUIRÓNSALUD

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El especialista en Urooncología y Cirugía Robótica del Hospital Ruber Internacional, Claudio Martínez-Ballesteros, ha explicado que no todos los pacientes con cáncer de próstata necesitan someterse a una extirpación de la glándula para eliminar el tumor.

Según el experto, aunque la prostatectomía radical continúa siendo una de las principales opciones terapéuticas, los avances en el diagnóstico y tratamiento permiten abordar determinados tumores localizados sin necesidad de recurrir a esta intervención.

"En aquellos pacientes que tienen un cáncer de próstata localizado estamos obligados a evaluar distintas opciones de tratamiento con intención curativa", ha señalado Martínez-Ballesteros.

La prostatectomía radical consiste en la extirpación completa de la próstata y constituye una opción de tratamiento consolidada para numerosos pacientes. Sin embargo, dependiendo de la localización, extensión y agresividad del tumor, así como de las características individuales del paciente, pueden valorarse otras alternativas que permiten conservar la glándula.

El especialista subraya que el objetivo debe ser siempre conseguir el mejor control posible de la enfermedad, teniendo en cuenta también las consecuencias que los distintos tratamientos pueden tener sobre la calidad de vida.

TRATAR EL TUMOR SIN EXTIRPAR TODA LA PRÓSTATA

En este sentido, el experto ha subrayado que entre las alternativas a la cirugía se encuentra la radioterapia, que puede administrarse mediante radioterapia externa o braquiterapia, una técnica que permite aplicar radiación directamente en el interior de la próstata.

Otra posibilidad, en pacientes cuidadosamente seleccionados, es el tratamiento focal, cuyo objetivo consiste en actuar específicamente sobre la zona donde se encuentra el tumor, preservando el resto del tejido prostático. Este abordaje requiere una evaluación diagnóstica precisa que permita identificar la localización y extensión de la lesión, así como determinar si las características del cáncer hacen recomendable este tipo de intervención.

No obstante, Martínez-Ballesteros insiste en que no todos los pacientes son candidatos a estos tratamientos y que la decisión debe tomarse tras una valoración individualizada. "Hay que evaluar la circunstancia personal de cada paciente, el tipo de tumor y el pronóstico que tiene y, en función de todo ello, aconsejar cuál es el tratamiento más adecuado", ha explicado.

En determinados casos de cáncer de próstata de bajo riesgo también puede contemplarse la vigilancia activa, una estrategia que permite realizar un seguimiento estrecho de la enfermedad mediante controles periódicos y pruebas diagnósticas, reservando el tratamiento activo para aquellos pacientes en los que se detecten signos de progresión.

Esta opción no implica desatender el cáncer, sino evitar o retrasar tratamientos que podrían no ser necesarios de manera inmediata, siempre bajo supervisión especializada.

PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA, UNA PRIORIDAD

Según el experto, uno de los aspectos que más preocupa a los pacientes diagnosticados de cáncer de próstata son las posibles consecuencias del tratamiento sobre la función urinaria y sexual.

La incontinencia urinaria y la disfunción eréctil son dos de las complicaciones que pueden aparecer tras determinados tratamientos y que tienen un impacto importante en la vida cotidiana y el bienestar emocional de los pacientes.

En este sentido, los tratamientos focales buscan preservar una mayor cantidad de tejido sano y reducir, en pacientes adecuadamente seleccionados, el riesgo de determinadas complicaciones funcionales.

Sin embargo, Martínez-Ballesteros advierte de que conservar la próstata no garantiza la ausencia de efectos secundarios y las diferentes alternativas presentan indicaciones, riesgos y resultados oncológicos distintos. Además, algunas estrategias conservadoras requieren un seguimiento prolongado y pueden hacer necesarios tratamientos adicionales.

Por ello, el especialista ha destacado la importancia de explicar al paciente las ventajas y limitaciones de cada procedimiento, de manera que pueda participar activamente en la elección del tratamiento. Según Martínez-Ballesteros, la edad, el estado general de salud, la agresividad del tumor, la esperanza de vida y las preferencias personales son factores que deben tenerse en cuenta antes de recomendar una intervención.

EL 51% DE PERSONAS CON SÍNTOMAS EN RIESGO NO ACUDE AL ESPECIALISTA

En este contexto, el Estudio RADAR revela que el 51 por ciento de las personas clasificadas como población en riesgo urológico nunca ha acudido al urólogo, a pesar de presentar síntomas relacionados con esta especialidad.

Se trata del primer Barómetro de la Salud Urológica en España, elaborado por LYX Urología, que analiza la percepción de la población española sobre su salud urológica, la aparición de síntomas y las principales barreras para acudir al especialista.

Según el informe, solo el 18,8 por ciento de las personas incluidas en este grupo cuenta con un diagnóstico de alguna patología urológica, lo que significa que aproximadamente ocho de cada diez no tienen ninguna enfermedad urológica diagnosticada.

Entre los síntomas más frecuentes, el 71,3 por ciento declara tener que levantarse varias veces durante la noche para orinar, el 28,7 por ciento presenta dificultades para mantener relaciones sexuales y el 28,4 por ciento reconoce sufrir pérdidas involuntarias de orina.

Por su parte, Juan Ignacio Martínez-Salamanca, jefe asociado del Servicio de Urología del Hospital Ruber Internacional y director médico de LYX Urología, advierte de que una parte importante de la población continúa normalizando síntomas que deberían motivar una valoración especializada.

"Uno de los principales mensajes que nos deja este barómetro es que estamos normalizando síntomas que no deberíamos normalizar. Levantarse varias veces cada noche para orinar, tener pérdidas de orina o experimentar cambios en la función sexual no debería asumirse automáticamente como algo inevitable por la edad", ha finalizado.