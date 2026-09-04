Cáncer de próstata y corazón: Un estudio revela la clave para proteger la salud si hay terapia hormonal

Archivo - Hombre con molestia en el pecho. - VIOLETASTOIMENOVA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los hombres con cáncer de próstata tienen un alto riesgo de padecer enfermedades cardíacas, especialmente cuando reciben terapia hormonal, según un amplio estudio internacional, el primero de su tipo, liderado por investigadores de la Universidad McMaster (Canadá).

Los resultados se publican simultáneamente en 'JAMA Internal Medicine' y se presentan en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (Munich, Alemania) por Darryl Leong, investigador principal del estudio y científico sénior del Population Health Research Institute (PHRI), un instituto conjunto de Hamilton Health Sciences y la Universidad McMaster.

El trabajo revela que las derivaciones rutinarias a un internista o cardiólogo mejoraron los niveles de colesterol, pero no redujeron los infartos, los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia cardíaca ni las muertes cardiovasculares.

Los investigadores se propusieron explorar si la participación de un cardiólogo o un internista en la atención de pacientes con cáncer de próstata podría mejorar el manejo de los factores de riesgo cardiovascular y reducir las complicaciones cardíacas graves.

Tras casi seis años de seguimiento, los participantes derivados a un cardiólogo o internista, además de recibir la atención habitual para el cáncer de próstata, tuvieron una probabilidad significativamente mayor de recibir terapia con estatinas (63% frente al 40%) y medicamentos para la presión arterial (56% frente al 49%) que aquellos que recibieron únicamente la atención habitual. Con el tiempo, el grupo derivado también presentó niveles de colesterol significativamente más bajos.

A pesar de estas mejoras, no se observaron diferencias significativas entre los grupos en cuanto a mortalidad cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca durante el seguimiento. Los investigadores señalaron que un menor número de participantes experimentó estas complicaciones de lo esperado, lo que dificultó determinar si la estrategia de derivación influyó en dichos resultados.

"Me sorprendió que no viéramos una reducción en los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia cardíaca o la muerte cardiovascular en el grupo derivado a un especialista", señala Leong, director del Programa de Cardio-Oncología de la Universidad McMaster y del HHS, cardiólogo del HHS y profesor asociado del Departamento de Medicina de McMaster.

Sin embargo, al analizar detenidamente los datos, se observa una señal que sugiere una reducción de los infartos, lo cual concuerda con el efecto reductor del colesterol que observamos. Este hallazgo debe confirmarse mediante investigaciones adicionales.

La terapia de privación de andrógenos (TPA), un tratamiento común para el cáncer de próstata, puede aumentar el riesgo de diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardíacas. Si bien las guías clínicas recomiendan monitorear y controlar estos riesgos, existe poca evidencia sobre si la adición de atención cardiovascular al tratamiento del cáncer de próstata mejoraría los resultados para los pacientes.

"Cuando a alguien se le diagnostica cáncer de próstata, la atención suele centrarse en el cáncer. Pero la salud cardiovascular también es importante, especialmente para los pacientes que reciben terapia hormonal", asegura Leong. "Queríamos comprender si la participación de un especialista cardiovascular podría ayudar a los pacientes a controlar factores de riesgo como el colesterol, la presión arterial y la diabetes, adoptar hábitos y un estilo de vida más saludables y, en definitiva, mejorar su salud".

El ensayo RADICAL PC 2 incluyó a 2.501 participantes de ocho países (Canadá, Brasil, Singapur, Colombia, India, Australia, Israel y Estados Unidos) entre 2015 y 2025. Los participantes eran hombres con diagnóstico reciente de cáncer de próstata o que comenzaban un tratamiento de privación androgénica por primera vez.

Los participantes en este estudio fueron asignados aleatoriamente a uno de dos grupos: el primer grupo recibió su atención oncológica habitual, y el segundo recibió la atención habitual además de ser derivado a un internista o cardiólogo, a quien se le pidió que proporcionara:

Un estudio complementario, publicado simultáneamente en 'JACC CardioOncology', identificó a los pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse de la derivación a un especialista cardiovascular. Se observó que los hombres con presión arterial superior a 130/80, diabetes o colesterol superior a 4 mmol/L eran los que tenían mayor probabilidad de beneficiarse.

Los investigadores afirman que los hallazgos resaltan la importancia de garantizar que los factores de riesgo cardiovascular se aborden como parte de la atención rutinaria del cáncer de próstata.