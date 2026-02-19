Cáncer de mama en estadio IV: el estudio que revela cómo el cribado puede triplicar la supervivencia

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres con cáncer de mama en estadio IV detectado mediante pruebas de cribado tienen un 60% de posibilidades de supervivencia diez años después del diagnóstico, según un realizado por el King's College de Londres, la Queen Mary University de Londres (ambas en Reino Unido) y la Universidad del Sur de Dinamarca.

Estos datos se comparan con una tasa de supervivencia de menos del 20% de aquellas personas con cáncer de mama en estadio IV que no fue detectado mediante pruebas de cribado, según se publica en 'JNCI'.

El trabajo tuvo como objetivo descubrir si el método mediante el cual se detecta el cáncer de mama afecta las tasas de supervivencia en las diferentes etapas del cáncer. Estos resultados, sugieren que incluso en la etapa más grave de la enfermedad, cuando el cáncer se ha propagado desde su sitio original a órganos o tejidos distantes en el cuerpo, la detección puede no haber llegado demasiado tarde para tratarlo con éxito.

El estudio reveló que los cánceres diagnosticados mediante cribado en esta etapa presentaban una mayor probabilidad de intervención quirúrgica. Esto sugiere que, si bien se habían propagado, esta era limitada y se podía intentar la extirpación quirúrgica completa.

Los programas de cribado del cáncer de mama brindan a las mujeres acceso nacional a mamografías, que son radiografías que detectan cánceres que aún no presentan síntomas. A esto le sigue una evaluación diagnóstica para detectar resultados anormales. Sin embargo, hasta el momento ha habido estudios limitados que han examinado las diferencias de supervivencia etapa por etapa según el estado de detección.

La doctora Amy Tickle, autora principal que realizó la investigación mientras realizaba un doctorado en el King's College de Londres, declara: "Nuestros resultados muestran que la forma en que se detecta el cáncer de mama podría afectar las posibilidades de supervivencia de la paciente. Es comprensible que exista mucho temor a que el cáncer se detecte tarde, pero nuestros hallazgos nos tranquilizan al afirmar que la supervivencia a largo plazo aún es posible cuando se detecta durante el cribado. Nuestra investigación destaca la importancia de los programas de cribado y esperamos que esto anime a todas las personas invitadas a asistir a su cita. Se necesitan más investigaciones para comprender mejor las razones de esta mejora en la supervivencia".

Para ello, los investigadores vincularon los registros daneses de mamografía entre 2010 y 2019 con los registros nacionales de defunciones entre 2010 y 2022. A continuación, compararon la mortalidad de mujeres con cáncer de mama con la de mujeres sin cáncer de mama para estimar el exceso de mortalidad derivado del cáncer. Excepcionalmente, la mortalidad en mujeres sin cáncer de mama se analizó por separado para cada mujer, en función de su historial de mamografía. Esto eliminó los sesgos asociados a la participación en mamografías.

"Analizamos la supervivencia en mujeres con cáncer de mama detectado mediante pruebas de cribado, en mujeres que nunca se habían sometido a pruebas de detección y en mujeres que se habían sometido a pruebas de detección previamente pero cuyo cáncer no se detectó mediante pruebas de detección", detallan los investigadores.

En las mujeres con cáncer de mama en estadios I, II y III, la supervivencia no varió según el historial de pruebas de detección. Sin embargo, en el caso del cáncer de mama en estadio IV, nos sorprendió ver que el pronóstico de las mujeres cuyo cáncer se detectó mediante pruebas de detección se asemejaba al de las mujeres con cáncer de mama en estadio III: tenían tres veces más probabilidades de vivir 10 años más que otras mujeres con cáncer de mama en estadio IV.

En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud (NHS) ofrece mamografías de cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 50 y 70 años cada tres años para detectar signos tempranos de cáncer. Las invitaciones se envían automáticamente a las mujeres registradas con un médico de cabecera, y la primera cita suele ser a los 53 años.

Estos nuevos hallazgos resaltan la importancia de promover el cribado. Los autores sugieren que también permiten el seguimiento de los programas de cribado mamario mediante la predicción del impacto en la mortalidad por cáncer de mama mediante el seguimiento del estadio en el momento del diagnóstico. De esta manera, podemos determinar si los cambios en el cribado mamario están surtiendo efecto entre 5 y 10 años antes que si tuviéramos que esperar para observar la mortalidad por cáncer de mama.