Cáncer colorrectal: los casos metastásicos siguen aumentando en menores de 45 años y alertan sobre sus síntomas

Archivo - Cancer de colon - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PETERSCHREIBER.MEDIA

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cáncer colorrectal ya no es una enfermedad que pueda asociarse únicamente a edades avanzadas. Cada vez preocupa más su aparición en personas jóvenes, especialmente cuando el diagnóstico llega en fases avanzadas. Un nuevo estudio ha analizado precisamente cómo se comporta el cáncer colorrectal metastásico en pacientes de 45 años o menos y qué diferencias presenta respecto a los pacientes de mayor edad.

El cáncer colorrectal metastásico (CCRM) sigue aumentando en pacientes de 45 años o menos, y su mayor supervivencia y los diferentes patrones de la enfermedad en comparación con los pacientes de mayor edad pueden justificar un examen más exhaustivo de los síntomas gastrointestinales, según los hallazgos de un nuevo estudio de la Universidad Old Dominion en Norfolk (Estados Unidos).

La investigación se presenta en el Congreso Clínico del Colegio Americano de Cirujanos (ACS, por sus siglas en inglés) de 2026 en Washington, del 26 al 29 de septiembre. "Lamentablemente, nuestro estudio muestra que la supervivencia a 10 años sigue siendo bastante desalentadora para los pacientes más jóvenes, que fue lo más importante que aprendimos", comenta la coautora del estudio, Winifred M. Lo, profesora asistente de cirugía general en Virginia Health Sciences en la Universidad Old Dominion en Norfolk.

EL CÁNCER METASTÁSICO TAMBIÉN AFECTA A PACIENTES JÓVENES

El estudio de cohorte retrospectivo utilizó la base de datos del Programa de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales (SEER) desde 2004 hasta 2024. Incluyó a 50.802 pacientes con cáncer colorrectal metastásico (CCRM), de los cuales 4.256 (8,4%) tenían 45 años o menos. Los pacientes más jóvenes presentaron una mediana de supervivencia específica de la enfermedad más prolongada (32 meses frente a 22 meses) y una tasa de supervivencia a 10 años más alta (17,8% frente a 11,4%) que los pacientes de 45 años o más.

"Es información valiosa para compartir con pacientes que están formando una familia, planeando la universidad y casándose; todos estos son eventos importantes de la vida. Es importante saber a qué se enfrenta el paciente promedio, incluso si la respuesta es terrible", comenta la experta.

El estudio se centró en el cáncer colorrectal metastásico en pacientes jóvenes porque pocos estudios lo han hecho, según la coautora Mary Green, médica residente en Virginia Health Sciences. "Queríamos saber si los patrones que observamos en pacientes mayores se mantienen en los más jóvenes, y analizar otros factores pronósticos para descubrir algo nuevo, dado el aumento de casos de cáncer colorrectal", asegura.

TUMORES CON PATRONES DIFERENTES SEGÚN LA EDAD

Según Green, los pacientes más jóvenes eran con mayor frecuencia mujeres, de ascendencia negra o asiática, y tenían más probabilidades de vivir en áreas metropolitanas. La naturaleza de su cáncer también difería notablemente de la de sus homólogos mayores. Presentaban con mayor frecuencia tumores en el colon izquierdo (47,8% frente a 39,8%) y en el recto (28,4% frente a 18,7%).

El estudio también demostró una tendencia hacia una mayor incidencia de enfermedad N2 (enfermedad que se ha diseminado a cuatro o más ganglios linfáticos) en pacientes más jóvenes, aunque el estudio no tenía la potencia estadística suficiente para comparar las dos cohortes. "Resultó interesante que tanto la quimiorradiación como la enfermedad avanzada fueran más frecuentes en la población más joven", comenta Green.

LOS SÍNTOMAS QUE NO CONVIENE PASAR POR ALTO

Según su experiencia clínica, la doctora Lo apunta que los pacientes más jóvenes con cáncer colorrectal metastásico tienden a presentar una enfermedad más avanzada al momento del diagnóstico, en comparación con los pacientes de mayor edad. Los pacientes jóvenes que, por lo demás, se sienten sanos, pueden restar importancia a los síntomas comunes e inespecíficos del cáncer colorrectal, y los médicos deben tener esto en cuenta, señala.

"Mi principal recomendación va dirigida a los médicos de atención primaria y a los gastroenterólogos. Cuando un paciente presenta hinchazón inespecífica, dolor rectal, sangrado u otros síntomas gastrointestinales inusuales que no se esperarían en la vida cotidiana, esa persona debería considerar seriamente la posibilidad de realizarse una colonoscopia", resume la autora.