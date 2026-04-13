Canarias y la NASA estrechan lazos para convertir las islas en zona de referencia ante emergencias del programa Artemis

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Canario de Salud y la National Aeronautics and Space Administration (NASA) han oficializado este lunes su acuerdo de colaboración para que los centros hospitalarios canarios en la isla de Tenerife se conviertan en "zona referencia" frente a emergencias en el programa Artemis para el regreso del ser humano a la luna.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, que ha celebrado "la oportunidad" que supone para Canarias el desarrollo del acuerdo internacional, que pone "en valor" el Servicio Canario de Salud y sus profesionales: "Nos han elegido como posible zona de referencia para una emergencia que abordaría lo que sería la costa oeste africana, la macaronesia y parte de la costa europea".

De este modo, ha precisado Goya, el Hospital Universitario de Canarias y el Hospital de La Candelaria, en la isla de Tenerife, así como el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Salvamento Marítimo en la isla, serían quienes prestasen colaboración desde la asistencia al rescate hasta la prestación de servicios sanitarios.

Así, este lunes, una delegación de la NASA, liderada por el director médico James D. Polk, ha recorrido las instalaciones del HUC para valorar sus medios, así como su capacidad de respuesta, interesándose especialmente por la cámara hiperbárica, los servicios de traumatología, de radiodiagnóstico y las unidades de críticos.

"Ya hemos firmado un acuerdo de colaboración. Ellos, en el día de hoy, realizarán la visita y harán, en consecuencia, todos los requerimientos necesarios de cara a esa futura posibilidad", ha indicado Goya, que ha precisado cómo, en el programa Artemis, la NASA prevé realizar nueve misiones y que en su mayoría "la llegada a tierra se producirá en la costa atlántica, por lo que Canarias sería su centro de referencia en esos casos".

PROTAGONISMO FUTURO

Ante los medios, el director médico James D. Polk, ha trasladado el estudio previo de la NASA sobre los Hospitales de la isla, que los dejó "impresionados" por sus servicios e sus instalaciones, que servirían de apoyo para emergencias que "pueden suceder". "Estamos muy agradecidos con la coordinación existente con Canarias", con la que ha dicho que se pudo establecer "un punto de contacto" ante posibles emergencias en 'Artemis III'.

Sin embargo, de cara a futuras misiones y ante la posibilidad de que Canarias pueda prestar asistencia, ha precisado que el protagonismo de los Hospitales de las islas en posibles operaciones de emergencia dependerán de la trayectoria de cohete en su dirección a la Luna. "En el momento en el que se ve si la trayectoria es correcta o no, se decide si hay que abortar, y es ahí cuando se precisa entrar en contacto conlos hospitales de la zona para poder atender a los astronaturas si se abortarse esa misión", ha explicado el especialista médico.

Asimismo, con el objetivo de anticiparse a esos posibles escenarios, la delegación de la NASA ha visitado este lunes las instalaciones del Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife, en búsqueda de espacios hospitalarias con un "buen servicio de emergencias, buena traumatología, una cámara hiperbárica ante pérdidas de presión de la cápsula y servicios cirugía", entre otras atenciones de urgencias que requieran los astronautas.

"Esta consideración es solo para en caso de que se aborte la operación. En principio, siempre se considera que el amerizaje se produzca en la costa de San Diego, en la costa de los Estados Unidos, pero en la ventana de lanzamiento existente, estimada entre dos y cuatro horas, la dirección de lanzamiento "puede sufrir cualquier tipo de cambio" y, en ese caso, hay que sopesar cualquier contigencia, de ahí la necesidad de colaborar con otras instalaciones", ha indicado Polk, que ha avanzado que la próxima misión de Artemis se prevé en verano de 2027.

RECURSOS HOSPITALARIOS

La comitiva también tuvo oportunidad de conocer recursos sanitarios, tanto terrestres como aéreos, con los que cuenta el SUC. El recorrido se inició en la cámara hiperbárica, integrado en el SCS y bajo gestión de la empresa pública del Cabildo de Tenerife IMETISA, que supone un instrumento único en Canarias y de gran valor terapéutico en la red sanitaria, principalmente en los casos de enfermedad descompresiva de buceadores, entre otros.

Con los astronautas, este tratamiento puede resultar clave ante situaciones como los cambios de presión tras la reentrada, posibles enfermedades por descompresión derivadas de fallos en la cabina o problemas respiratorios.

La oxigenoterapia hiperbárica se basa en la administración de oxígeno puro en el interior de una cámara a una presión superior a la atmosférica, lo que permite aumentar las presiones parciales de oxígeno en el organismo. Más allá de su función terapéutica, la medicina hiperbárica desempeñaría, asimismo, un importante papel en el ámbito aeroespacial, especialmente en el manejo de la enfermedad por descompresión.

AGENDA EN CANARIAS

La delegación de la NASA visitará este martes las instalaciones del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, y recorrerán los servicios de atención al accidentado: Urgencias, UVI y Traumatología, entre otros.

Los representantes de la NASA serán recibidos por el director gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Óscar Díez, y el resto del equipo directivo del centro hospitalario. Tras el recorrido, se ofrecerá un sesión científica sobre medicina aeronáutica en el Salón de Actos de la Escuela de Enfermería.

La delegación de la NASA, integrada por el director médico, James D. Polk, la subdirectora médica del Centro Espacial Johnson, Sharmi Watkins, el jefe de división de Medicina Espacial del mismo centro, Gary Beven; y el responsable del Grupo de Coordinación de Contingencias, Travis Houser, fueron recibido en el HUC por el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, el gerente del complejo hospitalario, Rafael Martín, el gerente de IMETISA, Néstor Sánchez, y la directora del Servicio de Urgencias Canario, Noemí González.

También estuvieron presentes en la visita el consejero I+D+i del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, y el doctor Fernando Guillén, coordinador de la visita.