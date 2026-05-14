Caminar después de una cirugía: el indicador que mejor predice la recuperación del paciente

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MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El número de pasos que da un paciente después de una cirugía es un predictor objetivo y eficaz de la recuperación, superior a otras métricas como la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la percepción del bienestar, según afirman investigadores de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos), basándose en datos del programa de investigación All of Us de los Institutos Nacionales de la Salud.

UN NÚMERO DE PASOS QUE SE TRADUCE EN MENOS DÍAS DE INGRESO

Por cada 1.000 pasos adicionales que un paciente daba al día después de la cirugía, la duración de la estancia hospitalaria, el riesgo de complicaciones y la probabilidad de reingreso disminuían. Esta relación se mantuvo constante en diferentes tipos de procedimientos y estados de salud de los pacientes.

"Les decimos a los pacientes que deben levantarse y caminar después de una operación, pero no tenemos una idea clara de cuánto se mueven realmente", aclara Timothy M. Pawlik, autor principal del estudio y profesor y jefe del Departamento de Cirugía del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus, Ohio.

"Los dispositivos portátiles nos brindan una lectura objetiva y continua. En lugar de preguntar cómo se sienten, podemos ver que se levantan y se mueven, lo cual es una señal muy útil para evaluar cómo progresa su recuperación", explican los autores que han publicado el estudio en la revista 'Journal of the American College of Surgeons' (JACS).

Tras ajustar por factores como la edad, el sexo y el riesgo quirúrgico, cada 1.000 pasos adicionales al día en el periodo postoperatorio se asociaron con una reducción del 6% en la duración de la estancia hospitalaria, así como con una menor probabilidad de complicaciones a los 30 y 90 días.

Los cambios postoperatorios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y las puntuaciones de "bienestar" autoinformadas (utilizando el índice compuesto SPADE) no se asociaron de forma independiente con la duración de la estancia, las complicaciones o los reingresos.

DE LA TEORÍA A LAS METAS DE PASOS ANTES Y DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

Los incrementos graduales en el número de pasos diarios también se asociaron con una menor probabilidad de reingresos hospitalarios a los 30 y 90 días.

El estudio, que incluyó a 1.965 pacientes adultos sometidos a cirugía con hospitalización, utilizó la base de datos All of Us, un recurso único que vincula los registros médicos electrónicos con datos de dispositivos portátiles. Esto permitió a los investigadores analizar datos objetivos preoperatorios y postoperatorios junto con los resultados clínicos.

"Es un poco como el dilema del huevo y la gallina", reflexiona Pawlik. "Las personas que se sienten mejor tienden naturalmente a estar más activas. Sin embargo, la señal es tan clara que sugiere que el número de pasos no es solo un indicador de bienestar, sino un componente clave del mismo. Observar una disminución en el número de pasos de un paciente puede ser un indicador temprano para intervenir, tal vez mediante fisioterapia o visitas de seguimiento más frecuentes", añade.

Los resultados coinciden con un estudio de 2023 presentado en el Congreso Clínico de la ACS, que halló que los pacientes que daban más de 7.500 pasos al día antes de la cirugía tenían un 51% menos de riesgo de sufrir complicaciones postoperatorias.

Pawlik señala que integrar estos datos en los protocolos de atención podría empoderar tanto a pacientes como a profesionales sanitarios. "Si el objetivo de un paciente es dar 8.000 pasos antes de la cirugía y 6.000 al tercer día postoperatorio, puede comprobar si está alcanzando esas metas", explica. "Les proporciona un objetivo concreto y nos brinda datos objetivos para ayudarnos a decidir si están listos para el alta o si necesitan más apoyo en casa".

No obstante, todos los planes de ejercicio deben consultarse con un profesional de la salud y que la cantidad de pasos que da cada persona al día debe considerarse teniendo en cuenta otros problemas de salud.