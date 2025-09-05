Las caídas son la principal causa de ingreso traumático, según datos del Hospital de Parapléjicos de Toledo

TOLEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Nacional de Parapléjicos, centro dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha conmemorado este viernes el Día Internacional de la Lesión Medular Espinal, una jornada proclamada por la Sociedad Internacional de la Médula Espinal (ISCoS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sensibilizar a la sociedad y promover la prevención de sus principales causas.

En el acto que se ha llevado a cabo en el jardín del Hospital, la directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria y Farmacia, Carmen Encinas, ha destacado que el lema de este año, 'Prevención de la lesión medular espinal como consecuencia de caídas', constituye "una llamada de atención necesaria: crear entornos que prevengan las caídas no es un lujo, sino una cuestión de justicia y de inteligencia social. Y en este objetivo estamos todos llamados a participar, tanto las instituciones, los profesionales sanitarios, urbanistas, arquitectos, diseñadores, asociaciones y ciudadanía en general. La complicidad y el compromiso colectivo son imprescindibles para reducir el riesgo de caídas y, con ello, evitar lesiones que cambian vidas para siempre".

Según los datos ofrecidos por la directora del Hospital Nacional de Parapléjicos, la doctora Mónica Alcobendas, correspondientes a 2024, en dicho año se registraron 113 ingresos por lesión medular traumática, de los que más de la mitad, 60 casos, estuvieron relacionados con caídas. Entre ellos, 19 fueron caídas desde la propia altura y 41 desde altura, incluyendo intentos de suicidio, accidentes laborales y deportivos.

Ante esta realidad, el Hospital mantiene activa la campaña #StopCaídas, con recomendaciones prácticas para la ciudadanía, tales como eliminar obstáculos en el hogar, instalar barandillas y superficies antideslizantes, mejorar la iluminación, sustituir bañeras por duchas accesibles, fomentar el ejercicio terapéutico en personas mayores y evitar calzado resbaladizo o inestable.

Durante la jornada se ha dado lectura al Manifiesto del Día Internacional de la Lesión Medular, un documento de diez puntos que reclama reforzar la investigación en neurociencias, eliminar barreras físicas y sociales, impulsar la inclusión laboral y educativa y garantizar un ocio accesible para las personas con lesión medular.

La lectura ha corrido a cargo de diez representantes de distintos ámbitos, como son los pacientes, profesionales sanitarios, familiares e investigadores; con el objetivo de dar voz a la pluralidad de realidades que acompañan a esta lesión, según ha informado la Junta en nota de prensa.

COMPROMISO INSTITUCIONAL Y ASOCIATIVO

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha reafirmado su compromiso con la atención integral a las personas con lesión medular, así como con la investigación y la sensibilización social.

Por su parte, Aspaym, entidad de referencia en el movimiento asociativo, representada por su presidenta nacional, Mayte Gallego, y por el presidente autonómico, José Ramón del Pino; ha subrayado la importancia de mantener vivo el espíritu de colaboración entre instituciones, profesionales y pacientes "para avanzar hacia una sociedad más inclusiva".

El acto ha concluido con una actuación musical del grupo Momentum.