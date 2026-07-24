Uno de cada tres estudiantes de Medicina atendidos por un servicio de apoyo psicológico presenta estrés y ansiedad

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El último informe del Servicio Telemático de Apoyo Psicológico a Estudiantes de Medicina (SAPEM) revela que uno de cada tres estudiantes atendidos presenta síntomas manifiestos de estrés y ansiedad.

Además, el 82,6 por ciento de las consultas del primer semestre de 2026 están relacionadas con dificultades académicas, especialmente con situaciones de estrés, ansiedad, elevada autoexigencia.

En los primeros cinco meses de 2026, el SAPEM ha atendido a 23 estudiantes, manteniendo una actividad constante y una tendencia ascendente en la demanda, especialmente durante los meses de abril y mayo, coincidiendo con periodos de elevada carga académica y preparación de exámenes.

"El servicio es muy útil para estudiantes de Medicina, destaca la rapidez de atención, la amabilidad y empatía del trato. Estoy muy satisfecha con el trato recibido y las herramientas proporcionadas", señala una de las estudiantes atendidas por el programa.

En los cuatro años transcurridos desde su puesta en marcha, este recurso ha acompañado a 518 estudiantes de Medicina de toda España. Impulsado por la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), Fundación Mutual Médica y como colaboradora y proveedora de la atención a la Fundación Galatea, el SAPEM ofrece una atención psicológica especializada, gratuita y confidencial destinada a prevenir y abordar situaciones de malestar emocional vinculadas a los estudios de Medicina.

Con la llegada del verano, el SAPEM hace un llamamiento a los estudiantes de Medicina para que no descuiden su bienestar emocional y recuerden que cuentan con un recurso gratuito, confidencial y especializado que seguirá acompañándolos durante este periodo de vacaciones.

El acceso al servicio se realiza mediante un mensaje de WhatsApp al 669 438 903. A partir de ahí, la Unidad de Acogida del SAPEM valora el caso y realiza la derivación terapéutica si procede de forma totalmente gratuita y confidencial a los profesionales de la psicología especializados.

El próximo 18 de septiembre, el Congreso de Educación Médica que se celebrará en Sevilla acogerá una mesa monográfica sobre el SAPEM y su contribución al bienestar emocional de los futuros médicos.