Uno de cada tres españoles ha tenido dificultades para conseguir cita en una óptica

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 32 por ciento de españoles ha tenido dificultades para conseguir cita en una óptica en un tiempo razonable y, entre ellos, el 58 por ciento apunta como motivo a la falta de profesionales de óptica-optometría, según se desprende del 'I Observatorio de la visión en España', impulsado por ocho compañías del sector.

El informe, elaborado a partir de una encuesta a 1.119 adultos, junto a entrevistas en profundidad a asociaciones de pacientes, Administración sanitaria pública, especialistas en óptica y optometría, docentes y sector óptico, busca poner el foco en la brecha entre la creciente demanda de servicios y la falta de profesionales.

Según advierte, España se enfrenta a una "pandemia visual", el 72 por ciento de la población utiliza gafas, lentillas o ambas y esta proporción podría aumentar hasta el 80 por ciento en 2030. En este contexto, las ópticas concentran el 56 por ciento de las revisiones visuales, pero adolecen de una carencia de especialistas, que se verá incrementada en los próximos años debido a que el número de egresados de las universidades no podrá cubrir las jubilaciones previstas.

El informe cita un estudio de la Federación Española de Asociaciones del Sector Ópticoestudio (FEDAO) para detallar que la demanda de ópticos se sitúa entre 20.000 y 23.000 profesionales, mientras que se estima que el total de colegiados no jubilados era de 19.592 en 2025, de los que en torno a 16.800 ejercerían en ópticas. Al hilo, calcula que faltan más de 3.000 ópticos para el sector.

La encuesta revela que la población también percibe el insuficiente número de profesionales. Solo el 32 por ciento de los residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes y el 52 por ciento en grandes ciudades considera suficiente la disponibilidad de ópticos-optometristas.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), Octavio Corral, ha destacado durante la presentación del informe que la profesión tiene "cero paro" y una demanda "alta" por parte de la población, pero aun así genera "poco atractivo" entre los estudiantes.

A su juicio, la falta de conciliación y de desarrollo profesional, así como el escaso reconocimiento en el ámbito de la salud pública y una retribución baja son los factores que explican que los jóvenes no quieran dedicarse al sector.

FALTA DE CONCIENCIACIÓN Y DE RECONOCIMIENTO

La prevalencia de problemas refractarios contrasta con la falta de prioridad que la población da a la prevención y seguimiento. El 67 por ciento de encuestados considera necesarias las revisiones anuales, pero solo el 48 por ciento se ha revisado la vista en el último año.

Aunque se valora positivamente la atención que prestan los ópticos-optometristas, solo el 40 por ciento de los españoles conoce bien las funciones de este profesional y más de la mitad reconoce tener un conocimiento limitado. En este sentido, una proporción mayor (76%) de la población identifica al óptico-optometrista con la graduación de la vista que con su función de asesoramiento y prevención visual (59%).

A ello se suma una percepción de falta de reconocimiento profesional. Solo el 33 por ciento considera que su labor está suficientemente reconocida, a pesar de que el 72 por ciento confía en su criterio sanitario y un 70 por ciento asegura que cumple una función sanitaria relevante.

En cuanto a las barreras de acceso a revisiones ópticas, quienes las han sufrido destacan, después de la escasez de profesionales, razones derivadas de una saturación puntual de los servicios (40%), los horarios limitados (33%) y los problemas de organización (24%).

Para favorecer el acceso a la atención visual, los encuestados expresan un alto grado de acuerdo con integrarla en programas públicos de cribado y prevención (73%), crear una categoría de 'óptica rural' con apoyos (70%), ampliar sus competencias en detección precoz (69%) y actualizar la normativa a nuevas tecnologías (62%).

Asimismo, el 74 por ciento apunta que las ópticas deberían integrarse mejor en el sistema público y un amplio porcentaje destaca el valor de la tecnología. En torno al 82 por ciento cree que la tecnología puede mejorar la atención visual, aunque casi el 43 por ciento teme perder el respaldo de un profesional y el cerca del 38 por ciento que la tecnología reduzca la atención personalizada.

REFORMA LEGISLATIVA "PROFUNDA"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha coincidido en la necesidad de introducir cambios para afrontar la "escasez de profesionales" en un momento de "pandemia visual". "Eso pasa porque hagamos una reforma legislativa profunda, valiente y ágil", ha aseverado.

En este sentido, ha instado a la reforma de la Ley de Profesiones Sanitarias y de la Ley General de Sanidad, dado que la falta de profesionales afecta de forma "transversal" a la sanidad. En cuanto a cambios específicos para el sector óptico, ha reconocido que "no es posible" mantener los horarios comerciales, a los que se ven sometidas las ópticas en la actualidad, con una asistencia constante de un profesional óptico.

Además, ha destacado que la tecnología puede ayudar a "liberar trabajo ineficaz", haciendo "la vida más fácil" al profesional y contribuyendo a que su labor sea "más fiable y no más falible". En paralelo, ha defendido avanzar hacia una mejor continuidad asistencial entre el hospital y la óptica.

VISIÓN DE SECTOR Y PACIENTES

Representantes de pacientes y del sector óptico han puesto de relieve distintas reivindicaciones y posibles soluciones. El presidente de la Asociación Miopía Magna, Javier García, ha instado a garantizar la presencia de la figura del óptico-optometrista en los centros de salud, con el objetivo de "filtrar y detectar precozmente" problemas refractivos, algo especialmente útil en el caso de los niños.

Por su parte, el consultor internacional especializado en ópticas Marco Pombo, ha detallado la situación en Portugal y cómo se podría extrapolar su modelo a España. Entre los cambios por lo que apostaría, ha destacado la diferenciación entre la función del óptico-optometrista, que debería centrarse en la atención al paciente, y las tareas comerciales que también se hacen en la óptica.

La directora ejecutiva (CEO, por sus siglas en inglés) de Alain Affelou, Eva Ivars, ha subrayado que los ópticos-optometristas deben estar vinculados al ejercicio de la profesión. Asimismo, ha referido la necesidad de que el sector se adapte al contexto actual y a las nuevas generaciones, para lo que ha apuntado a una "flexibilización" y a la incorporación de tecnología, con especial atención a la telegraduación.