Uno de cada 3 empleados prefiere recibir un seguro de salud que una subida salarial equivalente, según un estudio

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La importancia de los beneficios de salud dentro del paquete de compensación y como parte de la política de bienestar de las empresas continua al alza y el seguro de salud se consolida como el beneficio favorito de empleados y empresas, según un estudio de Pluxee. Concretamente, 1 de cada 3 empleados preferiría que su empresa le ofreciese un seguro de salud que una subida salarial equivalente.

La compañía especializada en soluciones de beneficios y engagement para empleados líder del mercado español, ha presentado su estudio anual Estado de la salud laboral en las empresas en su edición 2026, que mide el bienestar de los trabajadores en España a todos los niveles. La nueva edición del informe refleja que el bienestar gana peso estratégico y es la palanca más directa contra el absentismo y la fuga de talento en la empresa.

El informe pone de manifiesto la relevancia de la salud mental en el bienestar del empleado y cómo esta se ha resentido en el último año. Uno de cada cuatro empleados (23,7%) asegura que su salud mental ha empeorado y uno de cada dos trabajadores ha sufrido episodios de estrés laboral.

Un de cada 3 trabajadores afirma que su empresa ya ofrece el beneficio de un segurio de salud en su plan de compensación, en el que lo más valorado son las coberturas que facilitan un acceso rápido y sin barreras a la atención sanitaria. Este porcentaje sube al 50% en grandes empresas y 60% en banca.

Pese a que las políticas de bienestar están cada vez más presentes en las empresas, la salud mental sigue siendo un área de trabajo pendiente en el ámbito empresarial, ya que la mitad de los encuestados (50%) afirma haberse sentido emocionalmente agotado o al límite por causas relacionadas con el trabajo, sin embargo, solo una minoría lo comunica a su empresa (14,9%). Estos datos reflejan que la salud mental sigue siendo tabú, pero el 42,3% confía en que su empresa entendería una ausencia por este motivo.

Asimismo, uno de cada cinco empleados (21%) señala haber necesitado apoyo profesional en el último año, un porcentaje que sube hasta el 48% en el caso de la Gen Z. Unos datos que reflejan niveles de agotamiento y estrés emocional al alza, y ponen de manifiesto la importancia de seguir impulsando el bienestar, como palanca que conecta la salud de las personas con la salud del negocio.

BIENESTAR PARA FIDELIZAR EL TALENTO

El informe revela que cuidar el bienestar es una de las formas más eficaces de fidelizar talento, ya que el 60,6% de los encuestados afirma que el bienestar que ofrece su empresa es un factor relevante para permanecer en ella.

En este sentido, la conciliación sigue siendo clave. La flexibilidad horaria (42,9%) encabeza las demandas, pero un 32% de los empleados también solicita recibir algún tipo de terapia subvencionada. En relación con esto último, el seguro con cobertura psicológica es la medida preferida por los empleados para cuidar de este aspecto.

"Que uno de cada tres empleados prefiera un seguro de salud a una subida salarial equivalente refleja el valor que los profesionales conceden a este beneficio. Los seguros de salud son una de las formas más tangibles de incorporar el bienestar a la propuesta de valor al empleado, porque responden a necesidades cotidianas, como facilitar el acceso a la atención sanitaria y, cuando incluyen esta cobertura, al apoyo psicológico. Para las empresas, ofrecerlos representa una inversión en bienestar y una forma concreta de demostrar a sus equipos que su salud importa", ha destacado Natalia Adán, Head of Merchants & Marketplace de Pluxee España.