El brote de ébola en RDC supera los umbrales de los 11.100 casos y los 5.400 muertos en menos de seis meses

Un trabajador sanitario en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), en el marco del brote de ébola declarado a mediados de mayo de 2026 (archivo) - Xin Huashefa / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El brote de ébola declarado hace cerca de seis meses en el este de República Democrática del Congo (RDC) ha superado ya las barreras de los 11.100 casos y los 5.400 muertos, según han confirmado las autoridades del país africano, en medio de su expansión territorial y las alertas internacionales sobre la posibilidad de que el virus esté superando los esfuerzos de contención.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha indicado en su último boletín epidemiológico que hasta ahora se han documentado 11.114 contagios y 5.433 fallecidos, incluidos 72 casos y 46 muertos durante las últimas 24 horas, con una tasa de letalidad global del 48,9%.

Asimismo, ha señalado que en estos momentos hay 981 pacientes hospitalizados o en aislamiento, mientras que más de 3.000 han superado la enfermedad y han recibido el alta. La tasa de seguimiento de los contactos es del 85,5%.

La provincia de Ituri, una de las ocho afectadas --junto a Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo, Alto Uélé, Bajo Uélé, Ubangi Norte y Ubangi Sur--, sigue siendo el epicentro del brote con el 69,5% de los casos, una cifra a la baja durante las últimas semanas por la expansión del virus y las labores de contención en esta zona.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Kenia confirmó el miércoles que el último paciente ingresado por ébola y los contactos que estaban en aislamiento --todos ellos en relación con un caso importado de RDC--, con lo que este mismo jueves arranca el periodo de 42 días de cara a declarar el país como libre de ébola.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aplaudió el anuncio y felicitó a los trabajadores sanitarios y las autoridades de Kenia por su "rápida respuesta" y "continua vigilancia", según un mensaje publicado a través de redes sociales. El brote ha dejado nueve casos y dos muertos en el país africano.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la OMS.

Durante las últimas semanas se han confirmado además casos en Kenia y Nigeria --declarada libre tras evacuar a Suiza a la única paciente-- vinculados al brote en RDC, causado por la cepa Bundibugyo --que no tiene tratamiento ni vacuna aprobada--, después de que Uganda anunciara el 28 de julio que estaba libre del virus tras dos muertos y 20 casos.