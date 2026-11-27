Archivo - El BOE publica el nuevo Estatuto de la AEMPS por el que se crea una Dirección Adjunta - FUNDACIÓN SÍNDROME DE DRAVET - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el Real Decreto por el que se aprueba el nuevo Estatuto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que sustituye al vigente desde 2011 y que recoge la creación de una Dirección Adjunta.

La norma, que fue aprobada en el último Consejo de Ministros y que entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial, refuerza también las competencias del organismo en materia de disponibilidad de fármacos y elaboración del listado de medicamentos estratégicos. Además, establece un Departamento de Tecnologías de la Información y reorganiza los diferentes comités con los que cuenta.

En cuanto a la nueva Dirección Adjunta, el texto expone que "la experiencia acumulada durante los años transcurridos desde la creación de la Agencia ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar su estructura y funcionamiento para responder a los retos actuales en el ámbito de la salud pública y la regulación de los medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y los productos de cuidado personal". "Es por ello por lo que se crea una Dirección Adjunta con rango de Subdirección General", justifica.

En este sentido, señala que está destinada a "asumir, entre otras, funciones de gestión y coordinación de las relaciones institucionales con las Administraciones y organismos nacionales, de la Unión Europea (UE) e internacionales competentes en materias propias de la Agencia, así como gestionar la participación de la Agencia en distintos foros multilaterales, organismos de la UE e internacionales".

También, "asumirá funciones transversales en materia de comunicación, coordinación de los mecanismos de participación de los agentes relacionados con los productos competencia de la Agencia (partes interesadas), coordinación de la política de calidad, planificación estratégica y articulación de actuaciones comunes en el conjunto de la organización, en coherencia con las funciones que se le atribuyen en el Estatuto", explica.

Además, se indica que la medida "permite dotar de una posición orgánica adecuada a un conjunto de responsabilidades horizontales con entidad propia, alcance transversal e impacto directo en la proyección institucional, la coordinación interna y externa y el funcionamiento estratégico y conjunto de la Agencia".

Por otra parte, el Estatuto supone la creación de un Departamento de Tecnologías de la Información, también con rango de Subdirección General, "en reconocimiento al papel esencial que desempeñan las tecnologías digitales en la actividad regulatoria y de control". "Esta nueva unidad será responsable de la transformación digital, la ciberseguridad, la gestión de infraestructuras tecnológicas, el soporte técnico y el impulso de la innovación, asegurando que la Agencia pueda afrontar los desafíos presentes y futuros en este ámbito", recoge.

COMITÉS DE COORDINACIÓN DEL PRAN Y DE PARTES INTERESADAS

Junto a ello, y en relación con la reordenación y actualización de los comités, se asegura que el objetivo es "fortalecer la transparencia, la participación y la coordinación intersectorial", para lo que se crean dos nuevos órganos. De este modo, los comités de Coordinación del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antimicrobianos (PRAN) y el de Partes Interesadas son ya una realidad.

El primero se crea "en cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de la UE y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que abordan la resistencia a los antimicrobianos a través de un enfoque global y coordinado de 'Una sola salud' (One Health), que integra la salud humana, animal y medioambiental y con el fin de dotar a dicho plan de un marco estable de gobernanza y coordinación multisectorial"; mientras que el segundo está destinado "a integrar la participación de la ciudadanía, pacientes, profesionales sanitarios e industria, en línea con los principios de gobierno abierto y los objetivos de desarrollo sostenible".

La AEMPS, que también ha visto modificada la composición de otros órganos y suprimido su Comité de Seguridad de Medicamentos Veterinarios -cuyas funciones quedan integradas en el Comité Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos Veterinarios-, contará con competencias concretas con respecto a la nueva normativa de evaluación de tecnologías sanitarias, que incluyen la categorización del beneficio clínico relativo de los fármacos de uso humano frente a las alternativas disponibles y la participación en una evaluación coordinada que incorpore las evaluaciones clínicas conjuntas europeas.

Con todo, se asegura que, "en conjunto, este nuevo Estatuto consolida las reformas que responden a la necesidad de dotar a la Agencia de una estructura más moderna, eficiente y participativa, capaz de afrontar los retos regulatorios y sanitarios en un contexto europeo e internacional cada vez más complejo". "Asimismo, se garantiza el cumplimiento de la legislación vigente, la mejora de la transparencia institucional y la optimización de los recursos públicos, fortaleciendo así la protección de la salud de la ciudadanía".