VII Congreso De Experiencia Del Paciente. - SJD

En el VII Congreso de Experiencia del Paciente, organizado por San Juan de Dios, el Instituto de Experiencia del Paciente (IEXP), el Gobierno Vasco y Osakidetza MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Más de un centenar de profesionales sanitarios, representantes institucionales, asociaciones de pacientes, directivos e investigadores participan este viernes en Bilbao en el VII Congreso de Experiencia del Paciente, una cita que parte de la voz y la experiencia de las personas atendidas como elemento clave para la transformación del sistema sanitario.

El encuentro, organizado por San Juan de Dios España, el Instituto de Experiencia del Paciente (IEXP), el Gobierno Vasco y Osakidetza se celebra en la Universidad de Deusto bajo el lema "La experiencia del paciente como motor de transformación". La inauguración ha contado con la intervención de Gontzal Tamayo, viceconsejero de Transformación Digital y Resultados en Salud; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; Nuria Ortiz, decana de la Universidad de Deusto; Carlos Bezos, director del Instituto para la Experiencia del Paciente, y Arantxa Picón, gerente de San Juan de Dios Gipuzkoa y presidenta del Comité Organizador.

Durante el Congreso, expertos nacionales e internacionales analizarán cómo incorporar de forma efectiva la experiencia de los pacientes a la práctica clínica, la gestión de las organizaciones sanitarias y el diseño de las políticas públicas. Por ello, la humanización de la asistencia, la irrupción de la inteligencia artificial, las medidas de la experiencia reportada por los pacientes o PREMs, la medicina personalizada y la participación ciudadana centran buena parte de los debates.

La experiencia del paciente se ha consolidado como unos de los elementos más relevantes cuando se habla de calidad asistencial. Conocer cómo viven las personas sus procesos de enfermedad, qué dificultades encuentran y qué aspectos consideran prioritarios permite identificar oportunidades de mejora en la atención, la seguridad y la organización de los servicios.

En este sentido, Arantxa Picón ha hecho hincapié en que avanzar hacia una sanidad más centrada en las personas exige generar espacios de encuentro entre todos los agentes implicados. "La participación de las personas debe tener una repercusión real en cómo organizamos la asistencia, diseñamos nuestros servicios y tomamos decisiones. Este Congreso es algo más que un foro de reflexión y análisis, es una oportunidad para avanzar juntos y trasladar este compromiso a nuestras organizaciones".

Por su parte, Carlos Bezos ha destacado cómo "la experiencia del paciente ya no es un complemento de la calidad asistencial: es una forma de medirla y de mejorarla. En este VII Congreso reunimos en Bilbao a pacientes, profesionales, gestores e industria para compartir lo que funciona y lo que aún tenemos pendiente. Nuestro objetivo es que la voz del paciente se traduzca en decisiones concretas en hospitales y consejerías".

Uno de los grandes ejes de reflexión de este congreso es el papel que deben desempeñar los pacientes en la toma de decisiones que afectan a su salud y en la evaluación de los servicios sanitarios. Una visión compartida por organizaciones de pacientes, gestores y profesionales que participan en las distintas mesas del encuentro. Así, Pedro Carrascal, director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) y ponente en este congreso, subraya que "la voz del paciente no sólo debe ser escuchada sino formar parte activa de la toma de decisiones que afectan a su salud".

Para ello, es preciso contar con mecanismos de participación que permitan incorporar de forma estable, y no puntual o anecdótica, las aportaciones de pacientes y asociaciones a la planificación y evaluación de los servicios sanitarios.

El programa del Congreso contempla también algunos de los principales retos que marcarán la evolución del sistema sanitario en los próximos años. A través de cuatro mesas de debate, expertos, gestores, profesionales y representantes de pacientes compartirán experiencias y propuestas para avanzar hacia una atención más segura, personalizada y centrada en las personas. Asimismo, se analizarán cuestiones como el desarrollo y puesta en marcha de mecanismos que permitan reforzar la humanización y la seguridad del paciente a través de la confianza, el acompañamiento y unas relaciones asistenciales de mayor calidad. Y se pondrá el foco en el potencial de la inteligencia artificial, las medidas de experiencia reportada por los pacientes (PREMs) y la medicina personalizada para mejorar la toma de decisiones clínicas y organizativas.

Durante el Congreso también se darán a conocer experiencias de transformación desarrolladas en distintas organizaciones sanitarias y se abrirá el debate sobre la participación ciudadana, el valor social de la salud y el papel que deben desempeñar los pacientes en el diseño y evaluación de las políticas sanitarias.

Junto a las sesiones de debate, el encuentro contará con la presentación de comunicaciones científicas, exposición de pósteres y espacios de intercambio profesional orientados a compartir iniciativas innovadoras y buenas prácticas con potencial para extenderse a otros centros y servicios sanitarios.