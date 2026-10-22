Archivo - La baja cobertura vacunal obliga a avanzar hacia la vacunación sistemática de los pacientes respiratorios, según SEPAR - BYMURATDENIZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El especialista en Medicina de Familia y miembro del Comité Científico del 'Año SEPAR de la Vía Aérea 2026-2027', el doctor Juan Carlos López Caro, ha indicado que la vacunación "es una medida preventiva esencial en el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y las bronquiectasias", motivo, junto a la baja cobertura vacunal, por el que la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ha pedido avanzar hacia la vacunación sistemática.

La inmunización "permite prevenir infecciones respiratorias y exacerbaciones y ayuda a reducir complicaciones, hospitalizaciones y mortalidad", ha indicado en relación con la necesidad de que sea proactiva y homogénea para las personas con enfermedades respiratorias crónicas, ya que se estima que solo entre un 20 y un 60 por ciento se vacunan, cobertura por debajo del objetivo del 75 por ciento.

Al respecto, ha señalado que los pacientes con estas patologías tienen alteraciones, como una barrera epitelial dañada, inflamación crónica, exceso de producción de moco y menor aclaramiento mucociliar, las cuales favorecen la entrada y persistencia de virus y bacterias en las vías respiratorias y, por tanto, de las infecciones respiratorias, uno de los principales desencadenantes de las descompensaciones.

En este sentido, la vacunación frente a la gripe, la Covid-19, el neumococo y el virus respiratorio sincitial (VRS), entre otras, desempeña un papel relevante en la protección de los pacientes con asma, EPOC y bronquiectasias. No obstante, las vacunas indicadas varían según la enfermedad, edad y riesgo individual.

Por este motivo, la SEPAR ha reclamado que se hagan recomendaciones actualizadas y adaptadas a los pacientes en función de su edad, enfermedad respiratoria, comorbilidades, tratamientos, estado inmunitario y antecedentes de vacunación. La revisión activa del estado vacunal debe integrarse en el seguimiento habitual, especialmente después de las exacerbaciones y los ingresos hospitalarios, mediante la coordinación entre Atención Primaria, Enfermería y Neumología.

GRAN EVIDENCIA CIENTÍFICA EN EPOC

Ahondando en las tres enfermedades, López Caro ha señalado, en primer término, que la EPOC es la que concentra la mayor evidencia sobre el impacto de la vacunación, ya que la anual frente a la gripe se ha asociado con una reducción de alrededor del 38 por ciento de las hospitalizaciones en personas con la enfermedad, según un estudio publicado en la revista especializada 'CHEST'. En investigaciones previas a la pandemia, fue de hasta el 30 por ciento de las exacerbaciones graves o neumonías, según una publicada en 'The Lancet Regional Health Europe'.

Tras indicar que las vacunas conjugadas frente al neumococo de amplio espectro, como la VNC20, amplían la protección frente a la enfermedad neumocócica, mientras que estudios recientes también han mostrado una elevada efectividad de la adyuvada frente al VRS en la prevención de hospitalizaciones de personas con EPOC, ha afirmado que en el asma, las infecciones respiratorias constituyen también uno de los principales desencadenantes de las exacerbaciones.

"Un estudio de cohortes publicado en 'Vaccine' observó una reducción del 61 por ciento de la mortalidad entre pacientes con asma infectados por Covid-19 grave que habían recibido la vacunación", ha continuado, para agregar que "la vacunación frente al neumococo también se ha relacionado con diferencias en el riesgo de hospitalización por neumonía, especialmente en pacientes con mayor gravedad y otros factores de riesgo".

Por último, en cuanto a las bronquiectasias, ha explicado que la alteración estructural de los bronquios y la frecuente colonización bacteriana, Pseudomonas aeruginosa inclusive, aumentan la vulnerabilidad frente a las infecciones. Las exacerbaciones de origen infeccioso son una causa importante de hospitalización, por lo que la SEPAR y las guías internacionales contemplan la vacunación frente al neumococo, la gripe, el VRS y la Covid-19 como parte de la estrategia preventiva.