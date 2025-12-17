Baja a un 83,7% los españoles que valoran positivamente la atención recibida durante ingreso hospitalario

Archivo - Atención hospitalaria. - CECILIE_ARCURS // ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 83,7 por ciento de la población española que ha estado ingresada en un hospital público durante el último año valora positivamente la atención recibida, esto supone 6,8 puntos menos que hace un año, cuando un 90,5 por ciento daba una valoración positiva, según se desprende del Barómetro Sanitario correspondiente a la tercera oleada de 2025, que elabora el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La encuesta, que se basa en una entrevista telefónica a 2.427 personas, refleja que un 11,5 por ciento de la población ha estado ingresada en un hospital público en los últimos 12 meses. Aunque la valoración general de este servicio ha disminuido, la atención de enfermería recibe una calificación media de 8,21 puntos y la de los médicos, de 8,18 puntos.

Para el Ministerio de Sanidad, que ha publicado el barómetro este miércoles, estos datos "reflejan el reconocimiento de la ciudadanía al trabajo y compromiso de los equipos hospitalarios, incluso en contextos de alta presión asistencial".

Siguiendo con la atención hospitalaria, el informe recoge que el 47,9 por ciento de la población ha sido atendida en el último año por un especialista del sistema público. El porcentaje de españoles que valora de forma positiva este servicio también se ha visto reducido, aunque de un modo menos marcado, hasta el 78,1 por ciento que refiere haber recibido una atención "muy buena" o "buena", frente al 81,9 por ciento de la tercera oleada de 2024.

Entre los elementos mejor puntuados por la ciudadanía destacan la confianza que transmite el personal médico (7,64 puntos) y la información recibida sobre el estado de salud y el tratamiento (7,58), elementos fundamentales para el acompañamiento clínico y la toma de decisiones compartidas entre paciente y profesional.

GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL DE 5,8 PUNTOS

En líneas generales, el estudio del CIS expone que el grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario público en España recibe una puntuación media de 5,8 puntos. Así, el 6,7 por ciento de encuestados se muestran "muy insatisfechos" y el 4,4 por ciento "muy satisfechos", mientras que la mayoría (20,6%) otorgan una puntuación de 7.

Respecto a la Atención Primaria (AP), el barómetro apunta que el 82,3 por ciento de la población ha acudido al menos una vez a un médico de Familia del sistema público en el último año. Entre estas personas usuarias, la valoración positiva de la atención recibida alcanza el 80,1 por ciento, cuatro puntos menos que hace un año, cuando el dato era del 84,2 por ciento.

El personal de enfermería obtiene una puntuación media de 8,04 sobre 10, y el personal médico, de 7,76, manteniéndose como los aspectos mejor valorados del servicio. Además, el 16,8 por ciento de las consultas se realizaron por vía telefónica, una modalidad cuya aceptación sigue siendo elevada.

En cuanto a los tiempos de espera para obtener una cita con el médico de AP, únicamente un 22 por ciento de las personas que acudieron a su médico de Familia en el último año fueron atendidas el mismo día o al día siguiente de solicitar cita, un dato que se mantiene estable en comparación con el informe de 2024 (21,2%).

Sin embargo, el resto manifestó haber tenido que esperar más tiempo debido a la falta de disponibilidad en fechas anteriores. En estos casos, el tiempo medio de espera fue de 9,78 días, mientras que hace un año la demora se situaba en 8,9 días.

Entre quienes experimentaron dificultades para acceder a consulta, una cifra que asciende al 23,7 por ciento de la población encuestada, un 53,3 por ciento acabó recurriendo a un servicio de Urgencias y un 29,3 por ciento indicó que, cuando llegó la fecha asignada, ya no necesitaba la visita.

Durante el último año, el 50 por ciento de la población encuestada declaró haber acudido a algún servicio de Urgencias de la sanidad pública. De estos, el 42,9 por ciento utilizó dispositivos de Urgencia en Atención Primaria, el 50,8 por ciento acudió a servicios de Urgencia hospitalarios y el seis por ciento hizo uso de los servicios del 061/112.

En conjunto, estos dispositivos fueron valorados positivamente por el 71 por ciento de las personas que los utilizaron. Nuevamente, la cifra es inferior a la de hace un año, cuando el 76,5 por ciento de la población que había acudido a estos servicios valoraba la atención recibida como "muy buena" o "buena".