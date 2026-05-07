Una azafata de un avión de KLM, hospitalizada en Ámsterdam por un posible contagio por hantavirus

Archivo - Estructura viral del hantavirus 3D, virus de ARN transmitido a los humanos a través de los excrementos de roedores. - QUANTIC69/ISTOCK - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer neerlandesa ha sido hospitalizada este jueves en la capital de Países Bajos, Ámsterdam, para ser sometida a pruebas por un posible contagio por hantavirus, según han confirmado las autoridades, después de que medios locales indicaran que se trataba de una azafata de la aerolínea KLM.

"Puedo confirmar que hay una mujer neerlandesa en el hospital y que está siendo sometida a pruebas por el virus", ha dicho un portavoz del Ministerio de Sanidad de Países Bajos en unas breves declaraciones concedidas a Europa Press.

Poco antes, la cadena de televisión neerlandesa RTL había informado del ingreso de una azafata de KML por posible infección y agregó que habría tenido contacto con la mujer neerlandesa que falleció en Sudáfrica a causa del hantavirus. Este extremo no ha sido confirmado oficialmente por la cartera de Sanidad.

KLM confirmó el miércoles en un comunicado que el Instituto Nacional Holandés de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) notificó a la compañía que la mujer que falleció por hantavirus en Sudáfrica estuvo "brevemente" a bordo de uno de sus aparatos el 25 de abril en Johannesburgo.

"Debido al estado de salud de la pasajera en ese momento, la tripulación decidió no permitirle abordar el vuelo. Lamentablemente, la pasajera falleció posteriormente en Johannesburgo", dijo, al tiempo que expresó sus condolencias a sus familiares.

El citado vuelo despegó de Johannesburgo y aterrizó en Ámsterdam una vez que la pasajera fue sacada del aparato, según KLM, que reseñó que las autoridades estaban contactando con "todos los pasajeros" que iban en el avión.

El brote de hantavirus fue decretado en el crucero 'Hondius', que partió de la ciudad argentina de Ushuaia con destino a Países Bajos. Hasta el momento se han confirmado tres muertos, entre ellos la citada mujer neerlandesa y su esposo, quien falleció el 11 de abril a bordo del barco.