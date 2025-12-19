Los avances en radioterapia permiten un tratamiento oncológico con "menos toxicidad" y "mejores resultados clínicos" - QUIRÓNSALUD

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario La Luz, la doctora Elia del Cerro, ha subrayado que los avances en radioterapia han permitido que los tratamientos oncológicos tengan "menos toxicidad" y "mejores resultados clínicos", todo ello con motivo del Día de la Oncología Radioterápica, que se conmemora este viernes.

"La radioterapia guiada por imagen, la radioterapia adaptativa y la SBRT nos permiten ajustar cada sesión al milímetro; esa precisión se traduce en menos toxicidad y mejores resultados clínicos", ha afirmado la doctora Del Cerro, quien ha expresado que la especialidad se encuentra en un momento de "transformación" por las nuevas tecnologías.

En ese sentido, ha destacado que la disponibilidad creciente de la protonterapia en España y la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en el proceso asistencial están abriendo nuevas posibilidades terapéuticas.

"La IA acelera la planificación, mejora la delineación de órganos y tumores y nos ayuda a tomar decisiones basadas en datos reales. Todo ello tiene un único objetivo: tratamientos más precisos, más seguros y mejor adaptados a cada persona", ha agregado Del Cerro.

Este tipo de herramientas serán un "eje fundamental" y transformarán "la forma de planificar y verificar" los tratamientos, con nuevos aceleradores más compactos y con imagen integrada, junto con la radiómica, la genómica y modelos predictivos.

Todo ello tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes, quienes presentan "menos efectos secundarios, menos interrupciones de tratamiento y una recuperación mucho más rápida", lo que les hace "vivir más y mejor".

La evolución tecnológica también ha hecho que la radioterapia sea "más inclusiva", pues posibilita tratar a personas mayores, frágiles o con tumores en localizaciones antes inaccesibles, y que incluso "es posible" reirradiar zonas previamente tratadas con técnicas avanzadas como SBRT, guiado por resonancia o con protonterapia, algo "impensable" hace años.

Otro de los pilares de la radioterapia moderna es su combinación con otros tratamientos como la cirugía, la quimioterapia, la inmunoterapia o las terapias dirigidas, lo que "potencia la eficacia" de los mismos.

Por otro lado, ha señalado que uno de los hitos más recientes del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario La Luz es la implantación completa de la técnica DIBH para cáncer de mama izquierda, que permite reducir la dosis de radiación al corazón gracias a una inspiración profunda mantenida durante la irradiación.

"Este sistema mejora la seguridad del tratamiento y tiene un impacto directo en la salud a largo plazo de nuestras pacientes; nos sitúa al nivel de las mejores prácticas internacionales", ha manifestado.