Los avances en cirugía vascular para patologías de la aorta ofrecen soluciones "eficaces y seguras"

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe asociado del Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Universitario La Luz, Tomás Bolivar Gómez, ha puesto en valor los avances alcanzados en cirugía vascular para el tratamiento de patologías de la aorta, de forma que en la actualidad se pueden ofrecer soluciones "eficaces y seguras" a pacientes que hace años tenían opciones "muy limitadas".

La patología de la aorta engloba un conjunto de enfermedades que afectan a la arteria principal del organismo, encargada de transportar la sangre desde el corazón a los órganos vitales. Entre las complicaciones se encuentran dilataciones progresivas de la arteria, conocidas como aneurismas, así como disecciones y hematomas de la pared aórtica, que pueden suponer un "riesgo vital significativo" si no se diagnostican y tratan a tiempo.

"El principal riesgo de estas enfermedades es la rotura de la aorta o la interrupción del flujo sanguíneo a órganos esenciales, lo que conocemos como isquemia", ha advertido el doctor Bolivar, quien ha asegurado que un abordaje adecuado requiere profesionales altamente cualificados, tecnología de vanguardia y una coordinación asistencial muy precisa.

En este sentido, el Hospital Universitario La Luz cuenta con un quirófano híbrido que integra las técnicas de imagen más avanzadas con cirugía abierta y procedimientos endovasculares mínimamente invasivos. "Este entorno nos permite resolver casos especialmente complejos, incluso cuando la enfermedad afecta simultáneamente a los segmentos torácico y abdominal de la aorta o a sus ramas principales", ha detallado el especialista.

Entre los procedimientos realizados se incluyen implantes de endoprótesis ramificadas o fenestradas, indicadas para aneurismas yuxtarrenales, disecciones complejas o aneurismas tóraco- abdominales. "Estas prótesis actúan como un 'forro interno' de la aorta, excluyendo el aneurisma y preservando la circulación hacia órganos vitales mediante ramas o ventanas perfectamente alineadas", ha explicado.

La combinación de experiencia y última tecnología, con técnicas mínimamente invasivas, ha permitido que, en el último año, la mayoría de los pacientes tratados en el centro hayan recibido el alta hospitalaria en 24 o 48 horas, pudiendo reincorporarse rápidamente a su vida cotidiana, según ha destacado el doctor Bolivar Gómez.