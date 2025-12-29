Un avance permite trasplantes de médula ósea incluso con donantes parcialmente compatibles

Archivo - Cirugía, sutura, quirófano. - TWILIGHTSHOW/ ISTOCK - Archivo

Un nuevo estudio, dirigido por un equipo nacional multicéntrico que incluye a la Universidad de Miami (Estados Unidos), sugiere que gracias a un régimen de protección y a una nueva perspectiva sobre la compatibilidad de los donantes, la puerta a trasplantes que salvan vidas podría estar abriéndose para casi todos.

Durante años, la búsqueda de un donante de células madre se ha sentido como la búsqueda de una llave única: una que encaja en una cerradura con ocho intrincados cilindros, cada uno representando un marcador genético. Para muchos pacientes con cánceres de la sangre, especialmente aquellos de diversos orígenes, la llave perfecta simplemente no existía. La puerta a la cura permanecía cerrada.

En este contexto, Antonio Jiménez Jiménez, profesor asociado de medicina en la división de trasplantes y terapia celular del Sylvester Comprehensive Cancer Center, perteneciente a la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, ha estado a la vanguardia de la investigación sobre la profilaxis de la enfermedad de injerto contra huésped (EICH) durante años.

De hecho, él y otros investigadores ya demostraron la viabilidad de esta estrategia mediante injertos de médula ósea en un amplio ensayo multicéntrico, y presentó los primeros hallazgos del estudio actual en la reunión anual de 2024 de la Asociación Europea de Hematología (EHA), lo que contribuyó a sentar las bases para este nuevo avance.

Ahora, el llamado estudio ACCESS, patrocinado por el Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea (NMDP), podría redefinir las reglas. Jiménez Jiménez presenta sus hallazgos más recientes de su equipo de investigación en la reunión anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) de 2025 en Orlando (Estados Unidos).

En el mismo, Jiménez Jiménez y sus colaboradores descubrieron que, con un régimen protector con ciclofosfamida postrasplante (PTCy), los pacientes pueden recibir de forma segura trasplantes de células madre de donantes no emparentados con incompatibilidad en dos o más marcadores HLA. En otras palabras, la clave ya no es tan infrecuente.

"Al ampliar los criterios de compatibilidad de donantes, estamos haciendo que los trasplantes sean accesibles para casi todos, independientemente de su origen étnico --apunta Jiménez Jiménez--. Esto podría representar un gran avance en la atención oncológica".

En concreto, el ensayo ACCESS incluyó a 268 adultos con cáncer de sangre. Los participantes recibieron injertos de células madre de sangre periférica de donantes no emparentados de 35 años o menos, con compatibilidad de siete de los ocho marcadores HLA (183 pacientes) o de entre cuatro y seis (85 pacientes).

Al cabo de un año, las tasas de supervivencia estaban prácticamente empatadas: 86% para aquellos con cuatro a seis marcadores coincidentes y 79% para aquellos con siete marcadores coincidentes. Por otra parte, las tasas de enfermedad de injerto contra huésped (EICH), la versión del sistema inmunitario del fuego amigo, también fueron comparables y relativamente bajas.

La EICH aguda, de grado II a IV, se presentó en el 34% del grupo con mayor incompatibilidad y en el 39% del grupo con menor incompatibilidad a los seis meses. La EICH crónica, de moderada a grave, al año fue del 8% y del 11%, respectivamente.

Esta investigación es más que un avance técnico: podría ser un salvavidas. Con la prevención de la EICH basada en la PTCy, los médicos pueden considerar donantes con tan solo cuatro de ocho compatibilidades de HLA. El grupo de donantes potenciales se convierte en un océano, no en un estanque. Para los pacientes que antes se enfrentaban a adversidades inimaginables, la esperanza ya no está lejos.

Los hallazgos también permiten a los médicos priorizar otras características de los donantes, como la edad más joven, que se sabe que mejoran los resultados de los trasplantes. La ciencia se está poniendo al día con las necesidades de las personas reales.