Avance en cáncer de próstata: Hallan un motivo de resistencia a la terapia hormonal

Archivo - Hallan cómo el cáncer prostático secuestra el metabolismo de aminoácidos y crea resistencia a terapia hormonal - ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una investigación realizada por la Facultad de Medicina y centro de investigación médica de la Universidad Cornell (Estados Unidos) ha descubierto cómo el cáncer de próstata secuestra el metabolismo de los aminoácidos para generar resistencia a la terapia hormonal.

Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Nature Metabolism', ha mostrado, de esta forma, que los tumores en esta zona anatómica "pueden alterar el metabolismo de los aminoácidos para anular los mecanismos normales de control de la producción de colesterol, un proceso que puede contribuir a la resistencia a la terapia hormonal".

En concreto, esta investigación ha revelado que un compuesto llamado propionil-CoA, producido por la descomposición de los aminoácidos isoleucina y valina durante el metabolismo energético normal, actúa como una señal que activa la producción de colesterol. "Esto ayuda a las células del cáncer de próstata a adaptarse a la deficiencia hormonal resultante del tratamiento y a adquirir características más agresivas", han explicado los autores.

No obstante, han indicado que, con ello, se ha identificado "una posible debilidad en el cáncer de próstata que podría abordarse con nuevos fármacos o, a la espera de ensayos clínicos, con estrategias dietéticas que reduzcan los niveles de isoleucina y valina". "Estos aminoácidos esenciales abundan en alimentos ricos en proteínas como la carne, el pescado y los productos lácteos", han expuesto.

"Nuestro estudio revela una forma inesperada en que las células del cáncer de próstata pueden adaptarse cuando se bloquea la señalización hormonal", ha subrayado el autor principal del mismo y profesor titular de la Cátedra Anna-Maria y Stephen Kellen de Investigación Oncológica y de Farmacología en la Universidad Cornell, el doctor John Blenis, quien ha añadido que "esto plantea la posibilidad de que la disponibilidad de ciertos aminoácidos, ya sea a través de la dieta o de un metabolismo alterado, pueda influir en la progresión de los tumores y en su respuesta a la terapia".

En la misma línea se ha mostrado el también profesor de Farmacología en este centro académico y autor principal de este trabajo, el doctor Zhongchi Li, que ha explicado que se han identificado niveles elevados de propionilcarnitina, un metabolito estrechamente relacionado con el propionil-CoA, en tumores de próstata humanos más agresivos.

A través de ello, los investigadores han descubierto que el propionil-CoA promueve la adición de una etiqueta química, denominada propionilación, a una proteína llamada SREBP2. Esta etiqueta estabiliza esta última "y mantiene activados los genes productores de colesterol", han puesto de manifiesto.

INFLUENCIA DEL COLESTEROL

"Normalmente, la SREBP2 actúa como un sensor que aumenta la producción de colesterol cuando sus niveles son bajos y la reduce cuando son altos, manteniendo así el equilibrio", han continuado, para agregar que, "sin embargo, el propionil-CoA permitió que la SREBP2 permaneciera activa incluso en condiciones que normalmente suprimirían la producción de colesterol, lo que permitió a las células cancerosas eludir esta protección metabólica".

Además, han hallado que los niveles de propionil-CoA "aumentaban cuando las células de cáncer de próstata se veían privadas de hormonas masculinas en modelos de laboratorio". Ello "indica que los tumores pueden activar esta vía como estrategia de supervivencia cuando la señalización hormonal se ve interrumpida por el tratamiento", han declarado.

"Dado que esta vía metabólica conecta los nutrientes, el colesterol y la señalización hormonal, nos ofrece varios puntos donde podríamos intervenir", ha celebrado Blenis, que considera que el "objetivo a largo plazo" es "determinar si los fármacos o las estrategias dietéticas cuidadosamente controladas pueden mejorar la eficacia de los tratamientos existentes".

En este sentido, los científicos han constatado que restringir la isoleucina y la valina ralentiza el crecimiento tumoral y reduce las metástasis de células de cáncer de próstata en los pulmones en modelos de ratón. "Por otro lado, aumentar los niveles de propionil-CoA promovía el crecimiento tumoral e incrementaba la colonización pulmonar", han asegurado.

"Si futuros estudios clínicos demuestran que reducir la valina y la isoleucina en la dieta de un paciente es seguro y eficaz, combinar este enfoque con enzalutamida podría mejorar la respuesta al tratamiento", ha destacado Blenis, que ha añadido que, "además, los fármacos que inhiben las enzimas clave necesarias para convertir la isoleucina y la valina en propionil-CoA podrían ayudar a limitar la resistencia a las terapias dirigidas al receptor de andrógenos".