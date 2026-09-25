El 'Autobús del Cerebro' de la SEN visitará cinco ciudades españolas para promover la salud cerebral - SEN

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha anunciado que su 'Autobús del Cerebro' va a visitar, desde el 28 de septiembre y hasta el 2 de octubre, las ciudades de Guadalajara, Logroño, Santander, Oviedo y Lugo para promover la salud cerebral.

La iniciativa, que se va a llevar a cabo en coincidencia con la celebración de la Semana del Cerebro, busca acercar la Neurología a la población, concienciar sobre la importancia de prevenir las enfermedades neurológicas y fomentar hábitos de vida que ayuden a mantener una buena salud cerebral. Para ello, neurólogos locales y miembros de la SEN atenderán gratuitamente a los ciudadanos, a los que se les informará sobre el estado de su salud cerebral.

Además, los especialistas resolverán dudas e invitarán a los asistentes a participar en distintas actividades y pruebas destinadas a conocer el estado de salud del cerebro y aprender a cómo cuidarlo. Todo debido a que en España, más de 23 millones de personas padecen algún tipo de enfermedad neurológica y, como consecuencia del mayor envejecimiento de la población, la prevalencia es un 18 por ciento superior a la media mundial y un 1,7 por ciento mayor a la de los países occidentales europeos.

"Las enfermedades neurológicas tienen un enorme impacto sobre la salud y la calidad de vida de la población y todo apunta a que su carga sociosanitaria seguirá aumentando en los próximos años por el envejecimiento de la población", ha expuesto el presidente de la SEN, el doctor Jesús Porta-Etessam, en relación con unas patologías que constituyen la principal causa de discapacidad en el país y son responsables del 44 por ciento de la discapacidad por enfermedad crónica.

PREVENCIÓN DESDE ETAPAS TEMPRANAS

A su juicio, es "fundamental" que la prevención y el cuidado de la salud cerebral formen parte de los hábitos "desde edades tempranas". "Con la Semana del Cerebro, queremos acercar este mensaje directamente a los ciudadanos y recordar que todos podemos hacer mucho por la salud de nuestro cerebro", ha puesto de manifiesto.

Así, en el contexto de que existen más de 500 enfermedades neurológicas y muchas de ellas destacan por su elevada frecuencia y por su enorme impacto sociosanitario, la campaña destaca el ictus, el Alzheimer y otras demencias, el Parkinson, las patologías neuromusculares -como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)-, la esclerosis múltiple, la epilepsia y las cefaleas. Junto a ello, expone que la carga socioeconómica también es muy significativa, y es que en Europa se estima que su coste supera el billón de euros, por encima del que generan conjuntamente el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

"A medida que la población española siga envejeciendo, la carga de las enfermedades neurológicas continuará aumentando, lo que representa un desafío considerable para los sistemas sanitarios, las economías y la sociedad en general", ha continuado Porta-Etessam, quien ha destacado, frente a ello, "un amplio margen para la prevención". "Hasta el 90 por ciento de los ictus están relacionados con factores de riesgo modificables y alrededor del 40 por ciento de los casos de demencia o del 30 por ciento de los casos de epilepsia podrían prevenirse o retrasarse actuando sobre factores de riesgo modificables", ha afirmado.