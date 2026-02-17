Archivo - Autismo España indica que personas con el trastorno y sin discapacidad intelectual también precisan apoyo especializado - CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Autismo España ha recordado que las personas con este trastorno pero que no padecen ninguna discapacidad intelectual también precisan apoyos especializados en su atención, y es que estos pueden resultar menos visibles, pero no por ello menos necesarios.

A colación de la celebración, este miércoles, 18 de febrero, del Día Internacional del Síndrome de Asperger, esta organización ha señalado que es necesario comprender el autismo en todas sus formas para avanzar hacia una sociedad más justa, empática y respetuosa con la diversidad humana. Así lo ha aseverado con motivo de una jornada que ha organizado en Servimedia, en Madrid.

"El autismo es un espectro, una condición muy diversa", ha explicado la directora técnica de la Confederación Autismo España, Ruth Vidriales, que ha añadido que "lo que varía son las necesidades de apoyo de las personas que lo presentan, pero no las manifestaciones nucleares del autismo, que son comunes y que se presentan con independencia de que haya o no discapacidad intelectual".

NECESIDAD DE ENTORNOS ADAPTADOS

Además, en esta cita han participado varias personas con autismo sin discapacidad intelectual, como Adriana Sánchez, quien ha afirmado que son necesarios entornos adaptados "para poder comprender la información y participar en la sociedad en igualdad de condiciones". "Necesitamos profesionales comprometidos y formados que entiendan que hay vida más allá de las aulas", ha expresado en referencia al profesorado.

En los procesos de selección, "muchas entrevistas de trabajo no se centran en las competencias reales que tienen las personas, sino en aspectos formales de comunicación o comportamiento que no siempre están vinculados al desempeño del puesto", ha explicado Dari Goitia, en relación con la preocupación que genera el empleo.

Por otra parte, Eva García, quien es miembro de la Junta Directiva de Asperger España, ha mostrado su apuesta por un mayor conocimiento sobre cómo se manifiesta el autismo en las niñas y mujeres y se ha referido al Observatorio de la Mujer Asperger, creado por esta organización como un espacio de escucha y para "compartir experiencias".

Junto a ello, García ha destacado la importancia de luchar contra el acoso escolar que sufre buena parte del alumnado autista, que suele estar basado en "exclusión, aislamiento y burlas". Por ello, considera necesario el reconocimiento de la discapacidad para las personas con autismo sin discapacidad intelectual, algo compartido por Cristina Gómez, que es una de las integrantes de la Junta Directiva de la Confederación Autismo España, y que ha pedido que "la normativa cambie y contemple de manera específica el autismo y toda su variabilidad".