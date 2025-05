¿Por qué han aumentado los ingresos hospitalarios relacionados con el cannabis en EEUU?

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Cada vez más personas terminan en el hospital con problemas relacionados con el cannabis y, para muchos, el problema principal es la condición de salud mental, según un nuevo estudio de la Universidad Estatal de Arizona (Estados Unidos) publicado en el 'Journal of Studies on Alcohol and Drugs'.

El estudio, realizado en Arizona, reveló que, entre 2016 y 2021, las visitas hospitalarias relacionadas con el cannabis en todo el estado aumentaron un 20 %. De estas visitas, una cuarta parte terminó con un diagnóstico principal de una afección de salud mental, como trastorno bipolar, depresión y trastorno psicótico. Esto se compara con solo alrededor del 3 % de las visitas no relacionadas con el cannabis.

En general, las personas que habían tenido una visita hospitalaria relacionada con el cannabis tenían casi ocho veces más probabilidades de tener un diagnóstico primario de un trastorno de salud mental. Y el vínculo entre ambos se fortaleció a lo largo de los cinco años del estudio.

Las razones del aumento de la tasa de visitas relacionadas con el cannabis no están claras, según la investigadora principal, Madeline Meier, profesora asociada de psicología en la Universidad Estatal de Arizona.

Pero la experta apunta que la legalización del uso no médico (recreativo) de cannabis no es la culpable: Arizona legalizó el uso no médico para adultos a fines de 2020 y las ventas comenzaron en 2021, demasiado tarde para explicar las tendencias observadas durante el período del estudio.

Por otro lado, Meier afirma que el uso medicinal del cannabis fue legal en Arizona durante el período del estudio. Por lo tanto, es posible que el acceso más fácil a la droga sea en parte responsable de las tendencias encontradas por su equipo. Meier señaló que cuando los estados tienen políticas menos restrictivas sobre el cannabis medicinal -como ofrecerlo en dispensarios en lugar de farmacias-, se facilita que cualquier adulto pueda obtener la droga.

Meier agrega que, ante estos datos, una posibilidad es que el consumo de cannabis provocara problemas de salud mental en algunas personas. Otra es que algunas personas consumieran cannabis para tratar síntomas de salud mental, y que esa tendencia aumentara con el tiempo.

Si ese es el caso, comenta Meier, esto indica la necesidad de una mejor educación pública. "Creo que es importante que la gente sea consciente de que la ciencia sobre el uso del cannabis para tratar problemas de salud mental aún no está del todo clara", insiste. "De hecho, hay evidencia que sugiere que el consumo de cannabis puede empeorar las afecciones de salud mental o incluso aumentar el riesgo de desarrollarlas".

El estudio también encontró patrones interesantes relacionados con la edad: los adultos mayores (de 65 años o más) mostraron un mayor aumento en las hospitalizaciones relacionadas con el cannabis entre 2016 y 2021, en comparación con otros adultos. Y la creciente tendencia a que estas hospitalizaciones se relacionen con problemas de salud mental fue más pronunciada entre los adultos mayores.

Eso no es necesariamente sorprendente, reflexiona Meier, dada la permisividad de la generación del baby boom respecto al consumo de cannabis. Sin embargo, añade, los adultos mayores podrían necesitar educación específica sobre los posibles riesgos del consumo de la droga, incluyendo el hecho de que es mucho más potente (y potencialmente intoxicante) hoy en día, en comparación con el cannabis de hace décadas.