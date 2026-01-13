Atender al diseño de la prótesis, materiales y su mantenimiento es clave para el éxito futuro de los implantes dentales

Archivo - Dentista. - ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Factores relacionados con las prótesis, como su diseño, los materiales seleccionados y los cuidados posteriores a su colocación son cruciales para garantizar el éxito a largo plazo de los implantes dentales y prevenir enfermedades periimplantarias, según concluye un artículo científico liderado por la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA).

El estudio, publicado en 'Journal of Esthetic and Restorative Dentistry', ha sido elaborado por un grupo de periodontistas, prostodontistas y técnicos de laboratorio, con el objetivo de examinar qué factores protésicos pueden influir en la aparición de enfermedades periimplantarias, que son aquellas infecciones que afectan a los tejidos que rodean los implantes dentales.

Según se desprende de este documento de consenso, el diseño protésico es fundamental para prevenir estas enfermedades. En concreto, destaca entre otros factores la necesidad de que los odontólogos prioricen las configuraciones protésicas que mejoren la accesibilidad para la autohigiene bucal.

Junto a este, señala la importancia de una correcta colocación del implante en una posición tridimensional controlada por la prótesis para prevenir complicaciones periimplantarias; y subraya que la elección de materiales, como las prótesis de cerámica y zirconio, puede influir en la acumulación de placa.

La principal conclusión de este documento de revisión es que el éxito implantológico depende de planificación protésicamente guiada, diseño higienizable, selección correcta de conexiones y materiales, mínima manipulación del implante y mantenimiento continuo adaptado al perfil de riesgo del paciente.

"Para garantizar resultados óptimos con los implantes, los factores protésicos deben considerarse cuidadosamente y adaptarse a cada paciente", apunta el texto.

Este trabajo, que ha contado con el liderazgo de SEPA y la colaboración de Eckermann, está firmado por los expertos Beatriz de Tapia, Alberto Monje, Guillermo Pradíes, Ramón Pons, Irene García, Ignacio Sanz-Martín, Ana Carrillo de Albornoz, Ferrán Puigrefagut, Iria López, Javier Pérez, Herminio García-Roncero, Pep Serra, Juan Golobart e Ignacio Sanz-Sánchez.

Según ha comentado el doctor Sanz-Sánchez, este es un "documento pionero en España y, probablemente, a nivel mundial" que obedece a la necesidad de que todos los especialistas involucrados en la odontología vayan en la misma dirección. Para el experto, la principal contribución del documento es que puede ayudar a fomentar el papel de los técnicos de laboratorio en la prevención de las enfermedades periimplantarias.