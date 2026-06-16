Archivo - La atención temprana "aumenta" las "posibilidades de desarrollo" en niños con lesión cerebral, según Fundación AENILCE - FUNDACIÓN AENILCE - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El terapeuta y fundador de la Fundación AENILCE, David Rivas, ha recordado que "cuando un niño con lesión cerebral recibe una intervención adecuada desde los primeros meses de vida, aumentan significativamente sus posibilidades de desarrollo, autonomía e inclusión futura".

"La igualdad de oportunidades comienza en la primera infancia", ha explicado con motivo de la celebración, este martes, 16 de junio, del Día Nacional de la Atención Temprana, efeméride que ha aprovechado esta organización para poner de manifiesto "la necesidad de que los niños que nacen con parálisis cerebral dispongan de una intervención especializada desde los primeros meses de vida".

Según han indicado desde la Fundación AENILCE, "cada año nacen en España alrededor de 750 bebés con parálisis cerebral, una de las principales causas de discapacidad en la infancia". "La etapa comprendida entre los cero y los tres años constituye un periodo decisivo para el desarrollo infantil", han señalado al respecto, al tiempo que han afirmado que "durante estos primeros años se configuran las habilidades motrices, cognitivas, comunicativas, afectivas y sociales que condicionarán gran parte de la evolución futura del niño".

"En el caso de los menores con lesión cerebral, este periodo resulta especialmente relevante debido a la elevada plasticidad del cerebro y a su capacidad para desarrollar nuevas conexiones neuronales", han continuado, para añadir en este sentido que "el Consenso Estatal para la Mejora de la Atención Temprana, impulsado en 2025 por el Real Patronato sobre Discapacidad y los Ministerios implicados en esta materia, define la atención temprana como un derecho subjetivo, universal, público y gratuito para todos los niños y niñas menores de seis años que presenten alteraciones o riesgo de alteraciones en su desarrollo".

ACCESO A RECURSOS ESPECIALIZADOS

Pese a ello, han señalado que "todavía es necesario seguir avanzando para que todos los menores con lesión cerebral puedan acceder, desde las primeras etapas de la vida, a recursos especializados que respondan de manera adecuada a sus necesidades de desarrollo, aprendizaje, comunicación y participación social". Además, han subrayado que la intervención temprana "no se dirige únicamente al menor", ya que "los modelos actuales de atención sitúan también a la familia en el centro de la intervención".

"La atención temprana no solo estimula el desarrollo infantil; también acompaña, orienta y fortalece a las familias desde el momento del diagnóstico", ha sostenido Rivas, quien ha agregado que "cuando una familia cuenta con apoyos adecuados, puede afrontar con mayor seguridad y confianza los retos que surgen durante los primeros años de vida".

Junto a ello, la Fundación AENILCE, que ha explicado que "la evidencia científica demuestra que una atención especializada desde los primeros meses puede marcar diferencias significativas en aspectos como la movilidad, la comunicación, el aprendizaje, la autonomía personal y la participación social"; ha destacado que esta "contribuye a reducir el impacto de la discapacidad a largo plazo".