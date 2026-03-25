La Atención Primaria atiende a una población más envejecida, crónica y con más carga de salud mental, según expertos

Archivo - Imagen de recurso de una consulta médica. - ARTISTGNDPHOTOGRAPHY/ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales de Atención Primaria atienden a una población cada vez más envejecida, crónica y con mayor carga de salud mental, según datos presentados en la jornada APDate 2026, organizada por Italfarmaco España.

Actualmente, en España, las personas de 65 años o más representan ya una quinta parte de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadística. A ello se suma la carga de la cronicidad. Así, el 54,3 por ciento de los mayores de 15 años padecen al menos una enfermedad crónica, y entre los mayores de 65 la multimorbilidad afecta al 40 por ciento de los hombres y al 44 por ciento de las mujeres.

"La formación continua de los médicos de Atención Primaria es clave para responder bien al gran reto de la cronicidad. Mantenerse al día permite ofrecer una atención más eficaz, cercana y sostenible, con un efecto directo tanto en la calidad de vida de los pacientes como en el buen funcionamiento del sistema sanitario. Además, los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria aportan una mirada integral: no solo atienden la enfermedad, sino también el contexto familiar, social y emocional de cada persona", ha destacado José Polo, presidente de SEMERGEN.

Esta situación coincide con un primer nivel asistencial que sigue trabajando con recursos tensionados. El Sistema Nacional de Salud cuenta con 0,8 médicos de Atención Primaria por cada 1.000 habitantes, mientras que el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 recoge una cobertura del 60 por ciento, como media ponderada de todas las CCAA, de las plazas vacantes.

"La prioridad es reforzar el modelo de la Medicina de Familia para garantizar una Atención Primaria centrada en el paciente. Sin médicos de familia con tiempo, estabilidad y reconocimiento, se pierde la continuidad y la calidad asistencial. Fortalecer este modelo es proteger al paciente y asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario", comenta Pilar Rodríguez, presidenta de la SEMG.

EL 18% DE LOS ESPAÑOLES HAN CONSULTADO A SU MÉDICO POR SALUD MENTAL

Por otra parte, la jornada ha puesto el foco en la salud mental, una de las principales áreas de consultas de los españoles y que más crecimiento experimenta. Así, el 18,2 por ciento de la población ha necesitado consultar en los últimos 12 meses por un problema de salud mental o por malestar psicológico o emocional.

La hoja de ruta de la OMS sitúa la Atención Primaria en el epicentro de la salud mental. Para ello considera fundamental reforzar la formación específica de sus profesionales, incorporar perfiles especializados a los equipos, estrechar la coordinación con los servicios de salud mental y potenciar la colaboración con otros ámbitos como los servicios sociales, la educación, el empleo o la vivienda.

Este enfoque permite una atención más completa, ágil y continuada, adaptada tanto a la gravedad de cada caso como a la realidad social del paciente, y contribuye a mejorar el acceso, reducir esperas y ofrecer un mejor acompañamiento.

Mientras que un artículo reciente publicado en la revista de la semFYC6 valora que la Atención Primaria se presenta como una plataforma clave para la detección precoz, la intervención temprana, el apoyo continuado y la coordinación de cuidados en salud mental.

"Es precisamente en estos contextos más complejos, cuando trabajamos con salud mental o el paciente crónico pluripatológico, en el que se hace más indispensable reivindicar la presencia de una médica especialista en medicina de familia y comunitaria, que garantice el adecuado seguimiento de estos pacientes. La población debería ser informada cuando, en diferentes consultas, no son atendidos por un profesional que no tiene reconocido su título de especialista", añade la doctora Paula Chao, vicepresidenta de la semFYC.

En el encuentro APDate 2026 también han participado Almudena Quintana, directora general Asistencial del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y Santiago Carolá, director general de Italfarmaco. "La AP tiene que ser más humanizada y eficaz cada vez. Este especialista es el único capaz de implicar al paciente y su entorno, familia, localización en la sociedad, ve al paciente como una persona con todo su entorno, no solo una historia clínica. Le hace ver la enfermedad con menos ansiedad y ayuda a que aumente la adherencia terapéutica", ha finalizado Quintana.