ASTUCE Spain celebra que la mayoría de CCAA ofrecen 'TTFields' para tratar el glioblastoma de nuevo diagnóstico

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Pacientes de Tumores Cerebrales y del Sistema Nervioso Central (ASTUCE Spain) ha celebrado que más de la mitad de comunidades autónomas ya han implementado de forma efectiva el acceso a la terapia de campos eléctricos alternos ('TTFields') en la sanidad pública, permitiendo que los pacientes con glioblastoma de nuevo diagnóstico que cumplan los criterios clínicos estén recibiendo esta terapia innovadora.

Estas CCAA son Andalucía, País Vasco, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Región de Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura. Sin embargo, la Asociación alerta de que la implementación está siendo desigual y existen regiones, como Baleares, donde los pacientes están siendo "víctimas de un atasco administrativo".

ASTUCE Spain señala que el glioblastoma tiene una mediana de supervivencia de apenas 14,6 meses con el tratamiento estándar, que no había variado en más de dos décadas hasta la llegada de los 'TTFields'. Así, asegura que diversos estudios clínicos han demostrado que su uso combinado con la quimioterapia de mantenimiento puede prolongar de forma significativa la supervivencia sin detrimento de la calidad de vida, motivo por el que esta terapia ya forma parte del estándar de tratamiento en otros países, como es el caso de Alemania, Francia, Japón o Estados Unidos, y está recomendada por guías internacionales y nacionales, como las de la NCCN y SEOM-GEINO.

La terapia de campos eléctricos alternos ('TTFields') fue incorporada a la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud en agosto de 2025 para pacientes de glioblastoma de nuevo diagnóstico, lo que "supuso un paso decisivo para garantizar la equidad en el acceso a tratamientos que pueden prolongar la supervivencia de los pacientes con el tumor cerebral primario más agresivo y de peor pronóstico", apuntan desde ASTUCE Spain.

"Durante meses, desde ASTUCE hemos denunciado que el acceso a los 'TTFields' dependía del código postal. Hoy, podemos decir que hay comunidades que han demostrado que las cosas se pueden hacer bien y a tiempo, y que ya hay pacientes beneficiándose de ello", ha indicado José Luis Mantas, presidente de ASTUCE Spain.

"Su despliegue en estas regiones demuestra que su aplicación es viable cuando existen protocolos, instrucciones claras, comunicación y agilidad en el proceso administrativo", añade y recuerda que "esta nueva terapia prolonga la supervivencia cuando se administra en el momento adecuado, que es cuando se prescribe, no meses después por culpa de los procesos administrativos".

COMUNIDADES "ATASCADAS"

A pesar de los avances registrados en estas comunidades, ASTUCE Spain insiste en que la implementación de los 'TTFields' sigue siendo desigual en el territorio nacional, lo que continúa generando situaciones de inequidad entre pacientes con la misma enfermedad y las mismas necesidades clínicas.

"La experiencia de estas comunidades demuestra que no hablamos de barreras clínicas, sino de procesos administrativos. Cuando la administración y los centros hospitalarios se coordinan, los pacientes llegan al tratamiento. Cuando no, el reloj sigue corriendo en su contra", ha subrayado Mantas.

La Asociación denuncia que este es el caso de Baleares, que tras agilizar el tratamiento para el primer paciente nada más publicarse la resolución ministerial en agosto, el acceso a los 'TTFields' permanece bloqueado por un atasco administrativo que impide que nuevos pacientes puedan iniciar el tratamiento, pese a que la terapia está incluida en la Cartera de Servicios del SNS.

"Baleares fue la primera comunidad en poner en marcha la resolución y, de hecho, llegó a contar con el primer paciente tratado con TTFields en España tras su inclusión en el SNS. Sin embargo, desde entonces, ningún otro paciente ha podido acceder. Nos encontramos con pacientes que cumplen los criterios clínicos, pero que siguen esperando autorizaciones que no llegan, sin una explicación clara", explica el presidente de ASTUCE Spain.

En este sentido, la asociación recuerda que, para poder beneficiarse de los 'TTFields', los pacientes deben estar en fase de quimioterapia de mantenimiento, lo que hace que cualquier retraso administrativo pueda dejarles fuera definitivamente de esta opción terapéutica. "La tardanza no sólo está comprometiendo los beneficios para los pacientes, -ya que cuanto antes comiencen es previsible que mejores sean los resultados-, sino que si alguno de los pacientes que está esperando termina su último ciclo de quimioterapia ya no podrá empezar con la terapia de campos eléctricos, que podría prolongar su supervivencia", agregan.

Por todo ello, ASTUCE Spain hace un llamamiento a las administraciones autonómicas y a las gerencias hospitalarias para que garanticen una implementación homogénea y efectiva de los 'TTFields' en todo el territorio nacional, con protocolos claros y conocidos por los profesionales sanitarios.