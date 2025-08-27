ASTUCE Spain celebra la inclusión de los TTFields en la Cartera Común de Servicios del SNS para tratar glioblastomas

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Pacientes de Tumores Cerebrales y del Sistema Nervioso Central (ASTUCE Spain) ha celebrado la resolución del 14 de agosto de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, por la que se autoriza la terapia de campos eléctricos alternos para el tratamiento de tumores (Tumor Treating Fields, TTFields), sometida a estudio de monitorización, en personas con glioblastoma de nuevo diagnóstico que cumplan con una serie de requisitos específicos.

"Celebramos la incorporación por parte del Sistema Nacional de Salud de los TTFields, una decisión largamente esperada por los pacientes con tumores cerebrales. Confiamos en que la implementación del estudio se realice sin demoras, de manera sencilla, y que cuente con un número amplio de centros que garantice el acceso equitativo a los pacientes en todas las comunidades autónomas", ha resaltado el presidente de ASTUCE Spain, José Luis Mantas.

En la misma línea, el doctor Juan Manuel Sepúlveda, especialista en Oncología Médica y en Neurología, investigador del ensayo clínico de registro de los TTFields y miembro de comité científico de ASTUCE Spain, señala que es una decisión muy positiva que marca un antes y un después para los pacientes con glioblastoma en España.

"La inclusión de los TTFields en la cartera común abre la puerta a que nuestros pacientes tengan acceso a una terapia innovadora que ya forma parte del estándar en muchos países de referencia. El reto ahora está en que el estudio de monitorización se ponga en marcha de manera ágil y con la participación de centros de todo el país, para garantizar que el beneficio llegue a todos los pacientes que lo necesiten. Además, debemos aprovechar esta oportunidad para seguir impulsando la investigación clínica y traslacional en tumores cerebrales, porque solo a través de la ciencia podremos seguir mejorando el pronóstico de estas personas", ha manifestado Sepúlveda.

El glioblastoma es el tumor cerebral más agresivo y con peor pronóstico, con una mediana de supervivencia de apenas 14,6 meses con el tratamiento estándar, que combina cirugía, radioterapia y quimioterapia con temozolomida. "A pesar de este pronóstico, el estándar de tratamiento ha permanecido estático en España durante más de dos décadas", apunta la Asocicación.

Sin embargo, destaca que en los últimos años, estudios clínicos han demostrado que el uso de TTFields, un dispositivo que emite campos eléctricos para frenar la proliferación de las células cancerosas, puede aumentar significativamente la supervivencia cuando se combina con la quimioterapia de mantenimiento. En países como Alemania, Francia, Japón o EEUU la terapia con campos eléctricos (TTFields) es el estándar de tratamiento, y tanto las guías internacionales (NCCN) como nacionales - incluyendo las de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y el Grupo Español de Investigación en Neurooncología (GEINO) - recomiendan la incorporación de los TTFields como parte del estándar de tratamiento del glioblastoma de nuevo diagnóstico.

"Desde ASTUCE Spain hemos venido alertando de la desigualdad en el acceso a los TTFields en función de la Comunidad Autónoma de residencia. Por este motivo, consideramos que esta resolución supone un avance fundamental y confiamos en que la participación de centros de todo el territorio garantice que ningún paciente quede atrás", concluye Mantas.

"MÁS PACIENTES PODRÁN BENEFICIARSE DE ESTE TRATAMIENTO EN ESPAÑA"

El pasado 25 de agosto, la compañía Novocure anunció que el Ministerio de Sanidad de España incorpora la terapia de campos eléctricos para el tratamiento de tumores (TTFields) a su cartera de servicios comunes para el tratamiento de pacientes adultos con glioblastoma de nuevo diagnóstico, de forma que este servicio pasa a estar cubierto por el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"El glioblastoma es una de las formas más comunes y agresivas de cáncer cerebral primario, con pocas opciones de tratamiento. Nos alegra que la terapia TTFields esté ya disponible a través del sistema público de salud español para aquellos pacientes con glioblastoma de nuevo diagnóstico que sean elegibles para recibir esta terapia", afirma Álvaro Núñez, director general de Novocure España.

"La ampliación de la cobertura que brinda este acuerdo permitirá que más pacientes puedan beneficiarse de este tratamiento en España", ha añadido Núñez.

Como parte de la decisión de financiación, el Ministerio de Sanidad llevará a cabo un estudio de seguimiento para monitorizar la adopción y uso de los TTFields en el SNS. Los pacientes elegibles podrán acceder al tratamiento a través de los centros sanitarios que participen en dicho estudio.