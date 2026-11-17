Archivo - ASTUCE denuncia que Asturias es la única CCAA sin tratar glioblastoma con TTFields, terapia marcada en la cartera de SNS - TONPOR KASA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Pacientes de Tumores Cerebrales y del Sistema Nervioso Central (ASTUCE Spain), Cristina Bocanegra, ha denunciado que "Asturias es la única comunidad autónoma que no facilita TTFields a los pacientes de glioblastoma", que es una terapia establecida para ello en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) desde agosto de 2025.

"Esta inequidad por motivos geográficos resulta inadmisible", ha subrayado, para añadir que "el caso de Asturias pone de manifiesto que el problema no es clínico, sino administrativo". "Para que los pacientes puedan acceder al tratamiento, la Administración y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) deben estar coordinados", ha explicado, señalando que, "mientras tanto, el glioblastoma sigue avanzando".

Bocanegra ha insistido en que "los pacientes asturianos diagnosticados de glioblastoma, el tumor cerebral primario maligno más agresivo, siguen sin tener garantizado el acceso" a una terapia que "utiliza campos eléctricos de baja intensidad para interferir en la división de las células cancerosas". "No nos consta que la Sanidad asturiana haya aprobado o concedido TTFields a ningún paciente de glioblastoma desde su incorporación a la Cartera Común de Servicios", ha aseverado, por lo que los residentes en el Principado "son derivados a otras comunidades autónomas para recibir este tratamiento".

"Los TTFields son una modalidad terapéutica innovadora, no invasiva y complementaria basada en la aplicación de campos eléctricos que impiden la proliferación de las células tumorales", ha concretado, al tiempo que ha apuntado que "los pacientes llevan un dispositivo que administra TTFields al tumor localmente a través de parches (transductores) colocados en la piel". La persona puede llevarlo en un bolso o mochila durante su vida diaria.

EL TRATAMIENTO DEBE INICIARSE DURANTE LA FASE DE QUIMIOTERAPIA DE MANTENIMIENTO

Así, debido a las ventajas que aporta el tratamiento, ha subrayado "la urgencia de la denuncia", y es que "el tiempo juega en contra de los pacientes", ya que la terapia "debe comenzar durante la fase de quimioterapia de mantenimiento, por lo que cualquier retraso en la tramitación puede tener graves consecuencias". En concreto, la persona con la enfermedad "dejaría de poder optar por esta alternativa", ha declarado.

"Debido a la falta de coordinación entre la Administración autonómica y los centros hospitalarios, la tramitación de expedientes permanece atascada", ha remarcado al respecto, demora que "implica un riesgo irreversible". "Si un paciente concluye su último ciclo de quimioterapia sin que la burocracia autorice su solicitud, quedará excluido de la oportunidad de iniciar el tratamiento", ha incidido.

Por último, la presidenta de ASTUCE Spain, que ha recordado que "el abordaje clínico tradicional del glioblastoma no registraba evoluciones significativas en España desde hacía más de dos décadas, manteniendo la mediana de supervivencia de los afectados en apenas 14,6 meses", ha afirmado que la llegada de los TTFields "supuso un cambio de paradigma al demostrar en ensayos clínicos que, combinados con la quimioterapia, prolongan la vida del paciente sin afectar a su calidad de vida".