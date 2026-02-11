'Aspirina' en el embarazo: el cambio de protocolo que reduce los casos de preeclampsia grave en un gran hospital de EEUU

Archivo - Todo lo que debes saber sobre la aspirina - ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La preeclampsia es una complicación grave del embarazo que incluye hipertensión arterial persistente y signos de daño orgánico, como proteínas en la orina o anomalías hepáticas. La preeclampsia grave (PEg) es una complicación potencialmente mortal del embarazo que se caracteriza por una presión arterial peligrosamente alta y signos de daño a órganos vitales (hígado, riñones o cerebro).

La preeclampsia es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna en todo el mundo. Los trastornos hipertensivos representaron el 7,7% de todas las muertes relacionadas con el embarazo en EEUU en 2024, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

POR QUÉ LA PREECLAMPSIA SIGUE SIENDO TAN PELIGROSA

La identificación de la preeclampsia implica la monitorización de la presión arterial y los síntomas. Si bien se ha demostrado que el tratamiento con aspirina en dosis bajas ayuda a prevenir la preeclampsia en pacientes de alto riesgo cuando se inicia entre las 12 y las 28 semanas de embarazo, sigue siendo infrautilizado, por lo que las directrices recientes recomiendan considerar el uso universal de aspirina en las poblaciones embarazadas de alto riesgo.

Un nuevo estudio muestra que recetar aspirina diariamente en la primera visita prenatal a todas las pacientes embarazadas se asocia con una reducción general en el desarrollo de preeclampsia grave, según datos del Centro Médico UT Southwestern (Estados Unidos), que ha presentado en la Reunión de Embarazo 2026 de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal (SMFM) que tiene lugar en Las Vegas (Estados Unidos).

ASPIRINA PARA TODAS: ASÍ CAMBIÓ EL PROTOCOLO EN UN HOSPITAL DE DALLAS

Para comprender el efecto de la terapia universal con aspirina en la reducción de la PEg en una población embarazada con una alta tasa de preeclampsia, investigadores administraron 162 mg de 'Aspirina' al día a todas las pacientes en su primera visita prenatal, a las 16 semanas de gestación o antes, a partir de agosto de 2022.

Cabe destacar que la 'Aspirina' se administró directamente a las pacientes en las clínicas prenatales para superar las barreras comunes al uso de medicamentos. Los investigadores compararon los resultados de 18.457 pacientes que dieron a luz en el Hospital Parkland de Dallas, Texas, entre 2023 y 2025, después del cambio en la práctica de la terapia universal con aspirina, con un número similar de pacientes antes del uso de aspirina.

De esta forma, los investigadores descubrieron que las pacientes embarazadas que recibieron aspirina diariamente presentaron una tasa un 29% menor de desarrollar PEg en comparación con el grupo que no la recibió. También observaron que las pacientes que recibieron 'Aspirina' y desarrollaron PEG lo hicieron más tarde en el embarazo, en comparación con el grupo de control. Las pacientes con hipertensión crónica preexistente antes del embarazo que recibieron aspirina también presentaron una menor probabilidad de desarrollar PEg. El estudio no detectó un aumento de hemorragia materna ni desprendimiento de placenta con el tratamiento con Aspirina.

"La implementación de 'Aspirina' dispensada directamente en esta población embarazada de alto riesgo pareció retrasar la aparición y, en algunas pacientes, prevenir por completo el desarrollo de preeclampsia con características graves", apunta la investigadora principal, la doctora Elaine L. Duryea, profesora asociada del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Centro Médico de la Universidad de Texas Southwestern en Dallas y jefa de Obstetricia en Parkland Health.

"Si bien no podemos estar seguros de que se observarán efectos similares en otras poblaciones de pacientes, no hubo evidencia de daño causado por la administración de aspirina", concluye.