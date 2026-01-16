ASPE y Muface refuerzan su cooperación para garantizar una atención sanitaria de calidad a los mutualistas

Imagen de la reunión. - ASPE

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha mantenido un encuentro con la directora general de Muface, Myriam Pallarés, para analizar la situación actual del mutualismo administrativo y la evolución del nuevo concierto, firmado en la primavera de 2025, en el que ambas partes han coincidido en seguir cooperando con el objetivo de garantizar una atención sanitaria de calidad a los pacientes mutualistas.

Asimismo, la presidenta de la patronal, Herminia Rodríguez, José Manual Baltar, miembro del Comité ejecutivo, y el secretario general, Luis Mendicuti, han aprovechado el encuentro para reafirmar su voluntad de continuar trabajando junto a MUFACE, desde una perspectiva constructiva.

Durante el encuentro, los responsables de ASPE y MUFACE han valorado el concierto firmado hasta el año 2027 y han apostado por continuar trabajando en esa línea, entendiendo que "el foco siempre es el de una asistencia sociosanitaria de calidad de los mutualistas".

Ambas partes han coincidido en que el mutualismo administrativo constituye un "instrumento valioso" para la prestación sanitaria al colectivo funcionario, tanto desde el punto de vista del acceso como desde el enfoque de eficiencia. En este sentido, ASPE recuerda que alrededor de 1,5 millones de personas, entre funcionarios y beneficiarios, reciben atención a través del modelo.

La patronal ha valorado positivamente el clima de diálogo generado durante la reunión y la disposición de Muface para continuar explorando vías de mejora que refuercen la estabilidad del modelo en el medio y largo plazo.

En este contexto, ASPE ha reiterado el objetivo de blindar la calidad asistencial al paciente mutualista asegurando un nivel mínimo de accesibilidad, con un límite máximo de tiempo de espera para acceder a consultas, cirugías menores o diagnósticos graves; asegurar la continuidad asistencial mediante una oferta integral de servicios de hospital; dotar a los mutualistas de un servicio digitalizado y con automatización de las autorizaciones, o posibilitar la prestación de servicios no presenciales con el objetivo de reducir demoras y gestionar de una forma más eficiente la demanda asistencial.

"La sanidad privada forma parte esencial del mutualismo administrativo y trabaja con el objetivo de garantizar su sostenibilidad futura", subrayando la vocación de la organización de contribuir de manera responsable al debate sanitario", ha destacado tras la reunión la presidenta de ASPE, Herminia Rodríguez.

ASPE entiende que el mantenimiento de canales estables de interlocución con Muface y con el conjunto de instituciones públicas resulta determinante para "consolidar un modelo sanitario capaz de responder a los desafíos demográficos, clínicos y tecnológicos que afronta España".

Por ello, la organización ha manifestado su disposición a continuar participando activamente en los espacios de reflexión y trabajo que puedan surgir en el marco del mutualismo administrativo.