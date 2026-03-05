ASPAYM impulsa seis programas estatales dirigidos a personas con lesión medular y otras discapacidades físicas

Archivo - Imagen del carte de los nuevos programas de la Federación Nacional ASPAYM. - FEDERACIÓN NACIONAL ASPAYM - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional ASPAYM ha informado de que va a impulsar durante este 2026 seis programas estatales dirigidos a la mejora de la calidad de vida de las personas con lesión medular y otras discapacidades físicas.

Las iniciativas cuentan con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la subvención concedida en la convocatoria de 2025 con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Sociedades. Estos programas se encuentran coordinados por la Federación Nacional y en estrecha colaboración con diferentes entidades de ASPAYM repartidas por todo el territorio.

Así, impulsará el programa 'ACTÚA: protocolo para la prevención e intervención en casos de violencia de género', con el que ASPAYM prevendrá e intervendrá en la violencia de género a nivel nacional en mujeres con lesión medular y discapacidades físicas.

También ofrecerá el programa 'Crecer con inclusión: apoyo integral para la infancia y adolescencia con lesión medular', que busca generar conocimiento específico, acompañamiento integral y herramientas accesibles adaptadas a menores y jóvenes con lesión medular de todas sus entidades.

Por su parte, la Escuela de Pacientes brindará talleres de formación impartidos por profesionales y personas con lesión medular sobre cuidados y realidades de la lesión medular y otras discapacidades físicas. La coordinación de este programa será dirigida por ASPAYM Catalunya.

Además, impartirá 'Ecosistema Formativo Virtual 4.0 - EMPLEAIA', en el que la plataforma 'e-learning' liderada por Fundación ASPAYM Castilla y León mira a la inteligencia artificial para favorecer la empleabilidad.

'Cuida-Te 3.0: redes y recursos de apoyo para las personas cuidadoras' buscará focalizar el bienestar físico y emocional de las personas cuidadoras en colaboración con otras entidades del tercer sector.

Por último, desarrollará el programa 'ASPAYM Conecta: conocimiento mutuo, colaboración y participación activa' para favorecer el intercambio de buenas prácticas entre nuestras entidades federadas.

A todas estas iniciativas de la Federación Nacional ASPAYM se suman sus entidades federadas. Este 2026, ASPAYM Albacete, ASPAYM Almería y ASPAYM Cádiz se incorporan a ASPAYM Principado de Asturias, ASPAYM Catalunya, ASPAYM Comunidad Valenciana, ASPAYM Córdoba, ASPAYM Cuenca, ASPAYM Galicia, ASPAYM Granada, ASPAYM Jaén, ASPAYM Madrid, ASPAYM Málaga, ASPAYM Murcia, ASPAYM Sevilla, ASPAYM Toledo, Federación ASPAYM Andalucía, Fundación ASPAYM Castilla y León y Fundación del Lesionado Medular.

"Con estas nuevas incorporaciones, los programas estatales de ASPAYM amplían su alcance territorial con un nuevo impulso a su implementación en distintas zonas del país", concluyen desde la Federación.