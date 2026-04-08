ASPAYM fomenta el autocuidado de las personas cuidadoras con la guía 'Cuida-Te: Tú también importas'

Archivo - Cuidadora. - ISTOCK/VUKASS - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional ASPAYM (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas) ha publicado la guía 'Cuida-Te: Tú también importas' para ofrecer claves y estrategias de autocuidado a las personas cuidadoras, con el objetivo de reconocer y asistir sus necesidades físicas y sociales.

El documento recoge testimonios reales y aportaciones de profesionales de las entidades de ASPAYM para subrayar la importancia del apoyo y el acompañamiento, así como la comprensión del impacto que el cuidado puede generar en la vida de las personas que desmpeñan este trabajo, incorporando una perspectiva de género.

La guía profundiza en aspectos relacionados con la salud física y mental de las personas cuidadoras e incluye recomendaciones sobre hábitos saludables como la alimentación, la hidratación, el descanso o la actividad física, así como pautas de ergonomía y ejercicios específicos para prevenir lesiones y mantener el bienestar corporal.

En esta línea, el documento aborda cuestiones como el manejo del estrés, la fatiga del cuidador y la necesidad de encontrar un equilibrio entre las responsabilidades del cuidado y el tiempo personal. También se centra en la importancia de habilidades como la empatía, la comunicación efectiva y la gestión emocional, necesarias para el cuidado.

Por otra parte, incluye información sobre la lesión medular, sus secuelas y el impacto físico y psicológico que conlleva, tanto para la persona afectada como para su entorno. Además, detalla orientaciones para reconocer complicaciones comunes y actuar adecuadamente en situaciones de emergencia.

La publicación ha sido subvencionada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con cargo a la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades. En ella han participado, la Plataforma de Organización de Pacientes (POP), que ha elaborado uno de los capítulos; la Fundación del Lesionado Medular, ASPAYM Principado de Asturias, ASPAYM Castilla y León, ASPAYM Catalunya, ASPAYM Comunidad Valenciana, ASPAYM Córdoba, ASPAYM Cuenca, ASPAYM Galicia, ASPAYM Granada, ASPAYM Jaén, ASPAYM Madrid, ASPAYM Málaga, ASPAYM Murcia, ASPAYM Sevilla y ASPAYM Toledo.