ASPAYM ayudó a más de un millar de personas en 2025 a través de sus programas estatales - EUROPA PRESS

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (ASPAYM) ha informado de que, durante 2025, ayudó a más de un millar de personas a través de sus programas estatales, financiados gracias a las contribuciones de la ciudadanía y empresas a través de la casilla 106 de la declaración de la renta (X Solidaria).

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad ha sido el objetivo de estas acciones, como es el caso de la Escuela de Pacientes, que se ha centrado en las necesidades sociosanitarias de las mujeres con lesión medular, un programa liderado desde ASPAYM Catalunya. Así, se desarrolló una formación de formadoras capacitando a 17 mujeres con discapacidad.

Además, esta iniciativa dispuso dos talleres especializados, uno sobre sexualidad y reproducción asistida y otro sobre prevención de la violencia de género. En ambos participaron un total de 130 personas de la red ASPAYM.

También ha habido espacio para un ciclo de sesiones online diseñadas para personas con discapacidad, su entorno afectivo, profesionales de entidades federadas y cualquier interesado en mejorar su conocimiento sobre derechos, prestaciones y accesibilidad. Este programa ha beneficiado a cerca de 360 ciudadanos, con especialistas de cada materia y junto con testimonios reales claves para mejorar sus mecanismos de protección y su calidad de vida.

Por su parte, 73 usuarios directos han participado en el programa de fortalecimiento asociativo. Con la colaboración de, entre otros, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación Lealtad y Edukaliza por la Inclusión, se ha empoderado a entidades en áreas como la perspectiva de género en la confección de proyectos, la obtención del sello 'Dona con Confianza' y las claves para la solicitud de financiaciones públicas y privadas.

ECOSISTEMA FORMATIVO VIRTUAL

Otro aspecto destacado es el Ecosistema Formativo Virtual, iniciativa liderada por Fundación ASPAYM Castilla y León que ha beneficiado la empleabilidad de 45 personas en temáticas como capacidades digitales, gestión y análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data), resiliencia, economía medioambiental y comunicación digital.

Junto a ello, se ha desarrollado una iniciativa que ha puesto en valor la labor de los equipos de Fisioterapia en distintas sedes de ASPAYM. A lo largo de 2025, 140 profesionales han analizado las demandas actuales de los servicios, han realizado propuestas de mejora y han planteado retos de futuro.

Esta organización ha destacado una guía de autocuidado y una nueva sesión online dirigidas a personas cuidadoras (formales e informales), con las que 117 beneficiarias han podido ver mejoradas sus estrategias de mantenimiento y mejora de calidad de vida de las personas con discapacidad a su cargo.

Por último, ASPAYM se ha referido a un análisis llevado a cabo para conocer a fondo las necesidades, perfiles predominantes y principales demandas de los profesionales del tejido asociativo y las personas asociadas, en un estudio que repercute en el beneficio de 182 personas.