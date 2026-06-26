Asociaciones de personas con sordoceguera piden en el Congreso un modelo español de atención específico

Archivo - Una persona con discapacidad visual camina acompañada por la calle. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de personas con sordoceguera han reclamado este viernes desde el Congreso de los Diputados un modelo español específico de atención a la sordoceguera y un centro de referencia.

Así lo han exigido en el marco de una jornada para presentar los indicadores de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, conocida como ICF, por sus siglas en inglés, y desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y del estudio Distribución Territorial de la Sordoceguera en España.

El presidente de la Federación Española de Sordoceguera (FESOCE), Ricard López Manzano, ha señalado que hay 245.000 personas con sordoceguera en España y ha precisado que la causa de la "invisibilidad" de esta discapacidad radica en que "no existe un sistema homogéneo ni un modelo estatal específico".

En este punto ha insistido el presidente de la Asociación de Personas con Sordoceguera de Canarias (ASOCIDE), Cristo Manuel González, quien ha advertido de que la sordoceguera es "una realidad infradetectada, poco dimensionada y, por desgacia, mal atendida" y ha reclamado "un modelo español de atención a la sordoceguera".

"No les estamos pidiendo que inventen la rueda o que empiecen de cero. La ley ya reconoce lo que exige la sordoceguera. Lo único que pedimos es que el sistema se active de forma coherente", ha subrayado, dirigiéndose a los políticos.

Por su parte, la presidenta de la Organización de Diversidad Sensorial de Galicia (Xoga) y secretaria general de la Federación Española de Sordocegra, María Jesús Monterde, ha recordado que llevan "mucho tiempo" reclamando un centro de referencia.

Si bien, ha lamentado que, por el momento, "no hay censo ni programas específicos" y "la información actualmente es fragmentada y limitada, lo que dificulta muchas veces, aparte del desconocimiento, la planificación de las políticas públicas y servicios especializados".

Entre los datos del estudio realizado por la federación, ha destacado que las mujeres representan "aproximadamente entre el 60% y el 75% de las personas con sordoceguera" o el "elevado número" de personas que manifiestan encontrarse sin ayudas ni apoyos" individuales.

"Tenéis que pensar que están en silencio absoluto, salvo esos momentos como ahora que tienen sus guía intérpretes o mediadores comunicativos", ha precisado.

La presidenta de la Comisión de Política de Discapacidad del Congreso y diputada del PP, Mercedes Fernández, ha intervenido a través de un vídeo en el que ha apoyado la creación de un centro de referencia estatal y ha apostado por escuchar las demandas de las personas con sordoceguera para que tengan "una vida mejor".