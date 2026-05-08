Archivo - Asociaciones nacionales de fibromialgia se concentra este sábado frente al Ministerio de Sanidad - ASOCIACIONES NACIONALES DE FIBROMIALGIA - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones nacionales de fibromialgia se concentra este sábado, 9 de mayo, a las 11.00 horas, frente al Ministerio de Sanidad para reivindicar recursos destinados a la investigación mayor visibilidad y reconocimiento social.

"Aunque físicamente podamos aparentar estar bien, convivimos cada día con un dolor constante e insoportable que no se ve, pero que condiciona completamente nuestras vidas", señalan las convocantes entre los que se encuentran Susana la Asociación Fibrolamancha 'Vida' y FibroAlcalá.

Los recursos destinados a la investigación de la fibromialgia son mínimos, advierten, recordando que "a día de hoy sigue siendo una enfermedad invisible, derivada del sistema nervioso central, sin cura y con enormes carencias médicas y científicas".

Asimismo, recuerdan que en algunas provincias existen tratamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida, "pero en muchas otras, como Guadalajara, ni siquiera existe una Unidad del Dolor especializada".

En cuanto al estigma en la sociedad y la falta de empatia en el reconocimiento médico, lamentan que las pacientes sean vistas como 'marujas aburridas' o personas que "no querieren trabajar".

"No es "una moda", ni "simple depresión", ni queremos "llamar la atención". Estas son solo algunas de las frases que muchas personas con fibromialgia escuchan habitualmente por parte de inspectores médicos y otros profesionales", señalan, al tiempo que piden "sensibilización, empatía y, sobre todo, conocimiento real" sobre esta enfermedad incapacitante tanto física como psicológicamente.

Finalmente, denuncian que "muchos profesionales sanitarios todavía ni siquiera consideran la fibromialgia como una enfermedad real". En este sentido, señalan encontrar en redes sociales comentarios "inadmisibles" realizados por "supuestos profesionales".

Además, procedimientos médicos cotidianos, como una simple placa o una analítica, pueden resultar extremadamente dolorosos para una persona con fibromialgia. Sin embargo, "en muchas ocasiones seguimos encontrándonos con falta de empatía, comprensión y adaptación sanitaria", concluyen.