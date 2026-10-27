Archivo - La Asociación Peritoneum celebra el 30 de octubre el primer Día Mundial del Cáncer y los Tumores Peritoneales - SEB_RA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Peritoneum ha destacado que este viernes, 30 de octubre, se va a celebrar la primera edición del Día Mundial del Cáncer y los Tumores Peritoneales, conmemoración por la que va a organizar una actividad colectiva de tejido en Madrid y mesas informativas en cinco hospitales de la capital, Córdoba y Barcelona con amplia experiencia en Oncología peritoneal.

"Dar visibilidad al cáncer y los tumores peritoneales es mucho más que hablar de estas enfermedades: es contribuir a que quienes conviven con ellas dejen de sentirse invisibles, tengan acceso a la información y la atención que necesitan y sepan que no están solos", ha explicado la presidenta de la organización, Sandra Lara de Liz, quien ha añadido que "muchos pacientes leen 'carcinomatosis peritoneal' en sus informes médicos sin comprender realmente qué significa ni conocer la importancia de ser valorados por equipos con experiencia específica en Oncología peritoneal".

Al respecto, ha manifestado que es necesario "cambiar esta realidad". "Informar mejor a los pacientes y facilitar su acceso a una atención especializada es fundamental", ha declarado, motivo por el que se van a llevar las acciones de visibilización, para dar a conocer unos tumores de abordaje complejo, que necesitan más investigación para comprenderlos mejor y desarrollar mejores tratamientos.

MESAS INFORMATIVAS Y ACTIVIDAD DE TEJIDO

Así, las mesas informativas contarán con voluntarios de la asociación, pacientes y familiares para atenderlas en los hospitales Universitario de Fuenlabrada y MD Anderson Cancer Center, en Madrid; Moisès Broggi de Sant Joan Despí y del Mar, en Barcelona; y Universitario Reina Sofía, en Córdoba. Durante la jornada, se repartirá material informativo, se atenderán consultas generales y se contribuirá a dar visibilidad al cáncer y los tumores peritoneales, con un horario de atención de 9 a 13.30 horas.

Por su parte, la acción 'Tejiendo Unidos, Sumando Vida' servirá para confeccionar una manta colectiva de ganchillo. El sábado, 31 de octubre, de 10.30 a 14 horas, en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías (Parque del Retiro, Madrid), y el viernes, 6 de noviembre, de 17.30 a 20.30 horas, en El Rincón de las Lanas y las Labores (Málaga), cualquier persona podrá traer un cuadrado tejido a mano, tipo 'granny square', y participar en la unión de todas las piezas para completar una o varias mantas.

"Con esta jornada, las asociaciones quieren que los pacientes y sus familias tengan un día propio para hacerse oír y reclamar más información, más visibilidad y mejor acompañamiento", han resumido desde la Asociación Peritoneum, que ha divulgado que el peritoneo es una membrana que recubre la cavidad abdominal y envuelve gran parte de los órganos que contiene. Los tumores que lo afectan pueden originarse en el propio peritoneo, como el mesotelioma peritoneal, o proceder de otros órganos.