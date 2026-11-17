Archivo - La Asociación de Pacientes de EPOC reclama diagnóstico y tratamiento tempranos para cambiar la evolución de la patología - WWING/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Asociación de Pacientes de EPOC (APEPOC), Nicole Hass, ha manifestado que "el diagnóstico precoz, el acceso a los mejores tratamientos y el acompañamiento continuo al paciente son esenciales para cambiar la evolución" de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

"La EPOC sigue siendo una de las patologías respiratorias más complejas y un desafío sanitario creciente", ha indicado con motivo de la celebración, este miércoles, 18 de noviembre, de su Día Mundial, conmemoración que ha aprovechado para insistir en que una detección y una terapia tempranas son necesarias para "ofrecer a las personas afectadas una oportunidad real de mejorar su calidad de vida".

Por ello, y bajo el lema internacional 'Diagnóstico y tratamiento tempranos para una vida mejor' -promovido por la 'Iniciativa Global contra la EPOC' (GOLD, por sus siglas en inglés)-, APEPOC va a iluminar de naranja más de 50 edificios e instituciones en España, acción con la que busca impulsar una nueva campaña de sensibilización para visibilizar una enfermedad que sigue estando altamente infradiagnosticada y reclamar un abordaje más temprano, equitativo y eficaz.

ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

Así, entre los espacios públicos que van a participar en la iniciativa se hallan el Senado; los Parlamentos de Galicia, Andalucía, Vasco y de Cantabria; el edificio principal de la Xunta de Galicia; las Asambleas Regional de Murcia y de Madrid; la Presidencia del Gobierno de Canarias; la Junta de Castilla y León; el Gobierno de Aragón, y la Generalitat de Cataluña.

De este modo, y a través del naranja, color que está asociado a la lucha contra la EPOC, se busca concienciar entre la población general sobre la enfermedad, así como mostrar apoyo a las personas afectadas y trasladar un mensaje de esperanza para ellas, según han puesto de manifiesto desde la organización de pacientes.

Por otra parte, ha destacado otros aspectos relevantes, como el papel de la Fisioterapia respiratoria, la correcta utilización de los inhaladores, la actividad física adaptada y la educación sanitaria, que son pilares del cuidado integral. "Estos recursos, junto con un seguimiento clínico continuado, contribuyen a mejorar la autonomía de los pacientes y a reducir el impacto de la enfermedad en su día a día", han sostenido.

Todo ello en relación con una patología que es la tercera causa de muerte en el mundo y la séptima en España, y que presenta un infradiagnóstico superior al 70 por ciento en el país. "Estas cifras evidencian la necesidad de reforzar la prevención, mejorar la detección temprana y garantizar que todas las personas con EPOC puedan acceder a una atención de calidad, independientemente de dónde vivan", han concluido.