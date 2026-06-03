La Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario subraya que la prevención ante olas de calor "está fracasando"

Archivo - Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario (ANPASS) considera que la prevención ante olas de calor está fracasando en España - QUIRÓNSALUD - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario (ANPASS) ha subrayado que la prevención ante olas de calor "está fracasando en España", lo que ha apoyado en los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Sanidad, que ha registrado 101 muertes asociadas al calor en mayo.

"Esto no es algo que sea imprevisible y, evidentemente, la comunicación hacia los pacientes en lo que respecta a la prevención ha fallado considerablemente", ha señalado, para añadir que, en 2025, la estadística "atribuyó un total de 1.180 fallecimientos a las olas de calor en el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 13 de julio".

Por ello, "desde ANPASS, consideramos que se está fallando en una planificación que debe partir del Gobierno de España con coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos, con el fin de que todos los recursos informativos y de atención sanitaria y de protección civil sean activados de manera rápida y efectiva", ha continuado.

Ante esta situación, y cuando se produzcan olas de calor, recomienda a los ciudadanos "beber agua o líquidos con frecuencia, aunque no se sienta sed; no abusar de las bebidas con cafeína y alcohol"; y "tener especial atención con la población con mayor riesgo de padecer problemas de salud con el calor: niños pequeños, mayores y enfermos crónicos".

RECOMENDACIONES

También, aboga por "permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados; reducir la actividad física y evitar practicar deportes al aire libre en las horas más calurosas"; y "usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar".

Por último, considera que es necesario no dejar "a ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado, consultar al médico ante problemas de salud que sean persistentes y prolongados", mantener alimentos "en lugares frescos y refrigerados" y llevar una alimentación "saludable y ligera".