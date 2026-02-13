Archivo - La Asociación Española de Vacunología insiste en la importancia de la vacunación para proteger la salud de la población - JELENA STANOJKOVIC/ISTOCK - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Vacunología (AEV) ha insistido en la importancia de la comunicación y las campañas de concienciación para impulsar la vacunación, medida que es "un hábito de vida saludable" que sirve para "proteger la salud de la población frente a enfermedades prevenibles".

A juicio de esta organización, iniciativas como la citada "ayudan a combatir bulos, contribuyen a difundir la evidencia científica y dan impulso a las coberturas de vacunación", por lo que son "fundamentales". En este contexto, ha destacado su acción 'El mejor plan para este invierno', que concluyó su tercera edición hace unos meses y cuya meta era aumentar las coberturas de vacunación frente a las infecciones respiratorias.

La misma ha logrado, según la AEV, impactos de alta calidad en los principales grupos de riesgo y ha actuado como recordatorio efectivo para la vacunación frente a la gripe, la Covid-19 y el neumococo. También, ha alcanzado a más de 6,2 millones de personas y generado más de 66 millones de contactos.

Además, esta sociedad científica ha informado de que esta iniciativa ha sido vista por más de 2,3 millones de personas en televisión y escuchada en radio por más de 1,6 millones de oyentes. A ello se agrega que más de 400.000 espectadores han visto en cines su spot, que ha acumulado más de 650.000 reproducciones en Youtube.

GRIPÓMETRO DE SANOFI

Los datos del Gripómetro de la compañía farmacéutica Sanofi muestran que, entre los mayores de 60 años que afirmaron haber visto u oído información sobre la campaña general de vacunación, el 26 por ciento recuerda específicamente el mensaje 'El mejor plan para este invierno'.

También a través de esta vía, se ha conocido que casi un 30 por ciento de quienes recordaban el mensaje señaló que le sirvió como recordatorio para vacunarse o pedir cita. Extrapolando estos datos a la población mayor de 60 años en España (unos 12,5 millones de personas), el impacto potencial se sitúa en más de 2,2 millones de personas, con influencia directa en la decisión de vacunarse de unas 750.000.

La AEV ha recordado que esta campaña se ha dirigido a las personas de 60 o más años y a la población vulnerable, para que se vacunaran frente a la gripe y revisaran su estado de vacunación frente al neumococo; a mayores de 70, para que, además, se vacunaran contra la Covid-19; y a los padres y madres de niños de entre seis y 59 meses, para que los vacunaran de la gripe.

Todo ello sin olvidar al colectivo de los sanitarios, para animarles a vacunarse y protegerse a ellos mismos y a sus pacientes, y para que recomendaran a estos últimos la vacunación, ha proseguido esta organización, que ha añadido que este tipo de acciones refuerzan decisiones de salud pública clave y complementan el trabajo de las Administraciones sanitarias y de los profesionales de la salud.

Por último, la AEV, que ha destacado que la información rigurosa, accesible y repetida actúa como un facilitador de la vacunación, especialmente en los grupos más vulnerables, ha finalizado reafirmando su compromiso con la comunicación en salud como herramienta esencial de prevención.