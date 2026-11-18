Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - LUMINOLA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Vacunología (AEV) ha celebrado la aprobación por el Consejo de Ministros del Estatuto de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), al tiempo que ha reclamado garantías para su funcionamiento efectivo.

La AEV considera favorable la orientación del Ministerio de Sanidad. No obstante, señala que será necesario analizar el texto íntegro una vez sea publicado para valorar el alcance de sus disposiciones y las garantías previstas para su aplicación.

Según la asociación, la separación anunciada entre la evaluación técnico-científica de los riesgos, que corresponderá a la Agencia, y su gestión y la adopción de medidas, que permanecerán en el Ministerio de Sanidad, constituye un aspecto relevante. En este sentido, apunta que esta distribución debe acompañarse de mecanismos que "garanticen una independencia técnica y científica efectiva, una delimitación clara de responsabilidades y una comunicación ágil entre ambas funciones".

La asociación subraya que es esencial que la coordinación con las comunidades autónomas y la asistencia científica a los órganos de coordinación del Sistema Nacional de Salud se traduzcan en "procedimientos operativos eficaces". Por otra parte, la AEV enfatiza que el traspaso gradual de funciones y recursos anunciado deberá preservar en todo momento la continuidad de la vigilancia en salud pública.

"La incorporación del enfoque 'Una sola salud' ('One Health'), la cooperación con las instituciones científicas y la previsión de cauces de participación profesional y social son también elementos positivos. Su desarrollo debe permitir una colaboración efectiva entre disciplinas y administraciones, con una participación que contribuya de manera real a la actividad de la Agencia", ha destacado AEV.

DEL DESARROLLO NORMATIVO A LA CAPACIDAD DE ACTUACIÓN

La entidad recuerda que este real decreto ha excedido el plazo legal establecido en la Ley 7/2025 para su aprobación y pide que la aprobación del Estatuto se acompañe de "una planificación pública, calendarizada y verificable de su puesta en funcionamiento, con responsabilidades, recursos y objetivos definidos".

Por otra parte, la nota ministerial informa de la existencia de un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del real decreto para la constitución del Consejo Rector, hito que, según la asociación, deberá ir acompañado de avances concretos en la dotación de personal y medios y en la asunción efectiva de funciones.

Las previsiones anunciadas de publicación de informes y dictámenes técnicos, planificación plurianual y evaluación anual ofrecen una base para la rendición de cuentas. La AEV considera imprescindible una "transparencia real" que permita conocer los recursos disponibles, el cumplimiento de los objetivos y los resultados alcanzados.

"La aprobación del Estatuto merece una valoración positiva como paso institucional; si bien su aplicación deberá demostrar que se traduce en una mayor capacidad para proteger la salud de la población, prevenir enfermedades y dar una respuesta rápida ante amenazas de salud pública con el máximo rigor, independencia, equilibrio y equidad. Como sociedad científica, la AEV quiere mostrar su disposición a contribuir desde el ámbito de la vacunología", concluye el comunicado de la asociación.