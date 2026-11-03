La Asociación Española de Urología lanza 'Movember AEU 2026' para normalizar la conversación sobre salud masculina

Archivo - Imagen de recurso de unos bigotes. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / NITO100 - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Urología (AEU) ha puesto en marcha 'Movember AEU 2026', una iniciativa de comunicación y divulgación que, bajo el lema 'Salud masculina. Sin rodeos. Sin excusas', busca normalizar la conversación sobre salud masculina, facilitar el acceso a información sanitaria fiable y recordar la importancia de consultar con los profesionales sanitarios ante cualquier duda o síntoma.

Durante todo el mes de noviembre, la asociación desarrollará diferentes acciones para abordar la salud masculina desde una "perspectiva amplia", prestando atención a la salud prostática, los cánceres urológicos, la salud sexual, los síntomas urinarios y los hábitos que contribuyen al bienestar.

Uno de los principales ejes será la implicación de los propios profesionales de la AEU, que contribuirán a acercar los mensajes de la campaña a la población desde su experiencia clínica y conocimiento científico.

A través de vídeos breves, los especialistas compartirán recomendaciones y responderán a preguntas frecuentes sobre diferentes aspectos de la salud urológica masculina. Estos contenidos se difundirán durante noviembre a través de los canales digitales de la asociación, con un lenguaje cercano y accesible para la población general.

Además, Movember AEU 2026 tendrá presencia en los servicios de urología de distintos centros sanitarios, donde los profesionales podrán distribuir materiales divulgativos y organizar puntos informativos dirigidos a pacientes y acompañantes.

Para facilitar estas acciones, la AEU ha desarrollado diferentes recursos, entre ellos cartelería, materiales informativos sobre salud masculina y contenidos específicos sobre cáncer de próstata. De esta manera, la asociación busca que Movember trascienda el ámbito digital y llegue a los espacios donde se produce el encuentro entre profesionales sanitarios y pacientes.