La Asociación Española para el Estudio del Hígado pone en marcha el primer registro de hepatitis B en España

Archivo - Reconstrucción estructural criomicroscópica de una cápside central del virus de la hepatitis B. - JOERG SCHAABER / CHRISTIAN SIGL - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) ha informado de que ha puesto en marcha 'HEPA-B', el primer registro nacional de hepatitis B creado en España, una herramienta que, según destaca, permitirá obtener una fotografía real de la situación de esta infección viral en el país.

"Teníamos ya dos registros funcionando muy bien -hepatitis C y hepatitis Delta- y nos faltaba el de hepatitis B, había que hacerlo", ha afirmado Marta Casado, directora del Registro de Hepatitis de la AEEH.

Según ha explicado la Asociación, España es un país de baja endemicidad, con una incidencia aproximada de 1,18 casos por 100.000 habitantes, gracias a la vacunación. En España la vacuna frente a la hepatitis B está incluida en el calendario vacunal desde 1998, lo que ha originado un descenso progresivo de la prevalencia en los últimos años.

Sin embargo, la AEEH observa que se está produciendo un ligero repunte de los casos de infección por el virus de la hepatitis B, debido a los fenómenos migratorios desde países de elevada endemicidad donde no existe vacunación sistemática, fundamentalmente población subsahariana, asiática y también de algunos países del Este de Europa.

"Hay un segmento de la población española que está sin vacunar, que es la población de mayores de 30 años, autóctona, que es susceptible de infectarse", señala Casado, hepatóloga en el Hospital de Almería. En este grupo, solo los colectivos de riesgo recibieron la vacuna en su momento hace unos años, lo que aumenta la vulnerabilidad ante nuevas cadenas de transmisión.

El registro 'HEPA-B' incluirá a pacientes con infección crónica por hepatitis B que estén actualmente en tratamiento. El objetivo es analizar cómo se está manejando la enfermedad en los hospitales españoles, qué terapias se están utilizando, la prevalencia real y el perfil clínico y microbiológico de los pacientes.

Uno de los grandes retos en este sentido es el infradiagnóstico, que la directora del registro considera muy significativo: "En hepatitis B existe mucho infradiagnóstico, hay muchísimos pacientes que aún están sin diagnosticar".

Para la Asociación, el nuevo registro permitirá a los especialistas, por tanto, contar con datos fiables para diseñar estrategias para aumentar la tasa de diagnóstico, especialmente en población adulta no vacunada. "El interés es elevado, en parte por la llegada de nuevas terapias y por la ausencia previa de datos nacionales estructurados sobre hepatitis B", añade.

Una vez que el registro acumule datos suficientes con la participación de los socios y hepatólogos interesados, la AEEH prevé presentar los primeros resultados en su Congreso anual: "Cuando lleve un tiempo podremos sacar comunicaciones orales al Congreso de la AEEH, porque hasta ahora no teníamos apenas datos de cómo está la hepatitis B en España", afirma Casado.

Para dar visibilidad al nuevo registro 'HEPA-B', la AEEH ha organizado el 26 de marzo el 'webinar' gratuito 'Presentación del documento de consenso sobre el manejo de la infección por el VHB y VHD. Importancia de la cuantificación del HBsAg', de 17 a 18 horas.

"Queremos darle luz, que los socios y resto de profesionales interesados sepan que existe el registro 'Hepa-B'. Necesitamos participación", señala Casado.

Por ello, este taller está abierto también a profesionales de otras disciplinas relacionados con la hepatitis B: "Pueden inscribirse al 'webinar' no solo hepatólogos sino también microbiólogos e investigadores de otras sociedades científicas, para poder abordar aspectos clínicos y microbiólogos", apunta la especialista.

El encuentro, que se enmarca dentro del nuevo programa formativo de AEEH de este año, contará con la participación del experto Federico García, que abordará la relevancia de la cuantificación del antígeno HBsAg en el nuevo consenso clínico, así como otros especialistas en hepatitis, como María Buti, Sabela Lens, Juan Carlos Cobo o la propia Marta Casado, quien moderará el taller.