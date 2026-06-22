Archivo - La Asociación Española de Aniridia lanza una campaña solidaria para financiar su 'II Beca de Investigación Aniridia' - BY-STUDIO/ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Aniridia (AEA) ha anunciado el lanzamiento de una campaña solidaria para financiar su 'II Beca de Investigación Aniridia', que tiene el "objetivo" de "recaudar fondos para impulsar nuevas líneas de investigación sobre esta enfermedad rara que afecta gravemente a la visión".

"La investigación es la herramienta más poderosa que tenemos para cambiar el futuro de las personas con aniridia", han señalado al respecto desde esta organización, al tiempo que han indicado que cada avance científico "acerca a nuevas terapias y a una mejor comprensión de la enfermedad".

Así, y en coincidencia con la celebración del trigésimo aniversario de la AEA y del Día Mundial de esta patología, que se conmemora cada 21 de junio, se ha dispuesto la iniciativa 'La investigación es la luz', que persigue la meta de mejorar "la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad rara".

De este modo, y en virtud de esta acción, esta entidad ha hecho "un llamamiento a la sociedad" para "colaborar con una causa que representa esperanza para cientos de familias que conviven con una patología para la que aún quedan importantes retos de investigación". Con ello, se buscan "nuevas alternativas terapéuticas", ha manifestado.

ENFERMEDAD GENÉTICA RARA

Al hilo, los miembros de la misma han explicado que la aniridia "es una enfermedad genética rara y degenerativa que afecta al desarrollo ocular y puede provocar graves complicaciones visuales a lo largo de la vida". "Las personas afectadas requieren revisiones médicas continuas y, en muchos casos, tratamientos complejos para afrontar las distintas alteraciones asociadas", han expuesto.

Por último, y tras exponer que en la primera edición de esta beca se fomentaron "proyectos innovadores en áreas como la terapia génica, la Medicina regenerativa o el desarrollo de nuevos tratamientos para las complicaciones oculares asociadas", han afirmado que "las personas interesadas pueden realizar sus donaciones a través de la página web de la AEA o mediante transferencia bancaria y bizum solidario".