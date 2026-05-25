La Asociación DUAL dispone una campaña para animar a jóvenes a rechazar la presión grupal frente al consumo de alcohol - ASOCIACIÓN DUAL

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La organización sin ánimo de lucro Asociación DUAL ha dispuesto la campaña 'No dejes que te intoxiquen. Pasa de los NPC', iniciativa financiada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) a través de la que anima a los jóvenes "a rechazar la presión grupal frente al consumo de alcohol".

"Con la campaña de este año, proponemos pasar de los 'NPC' para estimular su actitud crítica, es decir, sugerimos a los jóvenes que no se dejen llevar por la corriente cuando le ofrecen iniciarse en el consumo del alcohol", ha expuesto el psicólogo y director técnico de esta entidad, Raúl Izquierdo, en referencia a este concepto de 'Non Playable Character' o 'Personaje No Jugable'.

Según la organizadora de esta acción, 'NPC' es "muy popular entre jóvenes" y "está heredado de la jerga de los videojuegos". "Es aquel secundario o figurante que ejecuta movimientos estereotipados y actúa de manera automática sin pensar las consecuencias de sus actos", ha sostenido, mientras que Izquierdo ha declarado, en esta línea, que la meta es "reafirmar la identidad del joven frente a la presión grupal y la imitación de patrones mayoritarios".

"Nadie quiere ser un 'NPC', todos corremos el riesgo de hacer cosas de forma automática porque, además, la presión grupal es mucho más intensa en los jóvenes", ha subrayado este último, que ha añadido que "no hacer algo, en este caso no beber alcohol, no solo no te margina, sino que te reafirma como alguien con personalidad propia y reivindica al menor como un líder alternativo y singular".

Para enfatizar en esta idea, el 'spot' de esta campaña está protagonizado por el 'youtuber', comunicador e 'influencer', Karim Herrero, que pide directamente a los jóvenes que 'no le sigan el rollo a los NPC', tras describir algunos tipos, como los que 'cambian de personalidad según con quien estén, los que se mueren por un simple like o los que ofrecen alcohol solo porque antes se lo han ofrecido a ellos'.

BAJA PERCEPCIÓN DE RIESGO

"En las redes sociales hay mucho 'influencer' que presume de beber alcohol como hábito festivo", lamenta el citado psicólogo de la Asociación DUAL, que ha agregado que, por ello, "una figura como Karim, todo un referente entre el público joven, despliega una influencia claramente positiva". Por su parte, la delegada del Gobierno para el PNSD, Xisca Xureda, ha indicado que uno de los aspectos más "preocupantes" es "la baja percepción de riesgo" que tienen los jóvenes con respecto al consumo de alcohol.

A su juicio, "el menor no se plantea los riesgos que conlleva el consumo de alcohol, sino que tú haces lo que hacen tus iguales y la presión social es grande, sobre todo si tú ves que tus festivales y eventos favoritos están patrocinados por marcas de alcohol". Además, "la evidencia científica demuestra que los jóvenes que se inician de manera temprana en el alcohol tienen más riesgo de sufrir adicciones en la edad adulta", y "no solo de alcohol, sino de otro tipo de sustancias, como tabaco, cannabis, otras drogas y también adicciones comportamentales", ha apuntado.

A tenor de ello, ha mostrado su apuesta por "fomentar la prevención ambiental y eliminar cualquier tipo de visibilización y normalización del alcohol en entornos infantiles". "En muchas ocasiones, vemos que al lado de un parque infantil está rodeado de bares llenos de publicidad de alcohol y están los niños dentro del parque con sus padres tomando una cerveza o un vino", ha puesto de relieve.

"Necesitamos crear un modelo positivo porque hemos comprobado que hay una relación directa entre el consumo que puedan tener los progenitores y cómo influye en sus hijos e hijas", ha proseguido Xureda, quien ha agregado que si se facilita la accesibilidad al alcohol, "es, luego, muy difícil desnormalizar su consumo en el menor".

Al respecto, y para concluir, ha señalado que en la 'Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y de sus efectos en las personas menores de edad', que se halla en trámite parlamentario, "uno de los aspectos clave son las estrategias de prevención ambiental".