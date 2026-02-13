Archivo - La Asociación Corazón y Vida pide más investigación y apoyo emocional para las personas con cardiopatías congénitas - SCYTHER5/ISTOCK - Archivo
MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Corazón y Vida ha reivindicado más investigación, derechos y apoyo emocional para las personas con cardiopatías congénitas, ya que considera necesario impulsar los estudios, fortalecer la protección social y garantizar una atención integral.
"Los avances médicos y científicos han mejorado significativamente la supervivencia y la calidad de vida de miles de personas", ha explicado la presidenta de esta organización sin ánimo de lucro, Helena Sameño. No obstante, tras señalar que las cardiopatías congénitas afectan a uno de cada 125 recién nacidos en España, ha insistido en que es necesario "seguir invirtiendo en investigación para optimizar tratamientos, prevenir complicaciones a largo plazo y desarrollar terapias más eficaces".
Con motivo de la celebración, este sábado, 14 de febrero, del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, Sameño ha declarado que la investigación "no solo salva vidas, sino que también permite que las personas con cardiopatía congénita vivan con mayor autonomía y bienestar emocional". Junto a ello, considera "imprescindible" el "garantizar un seguimiento especializado y un bienestar integral" a lo largo de toda la vida.
BAREMO DE DISCAPACIDAD
"El baremo de discapacidad representa un avance humano y social que protege derechos, fomenta la inclusión y garantiza la igualdad de oportunidades", ha sostenido, por su parte, la directora de la Asociación Corazón y Vida, Myriam Andrada, en referencia a la aprobación, en octubre pasado, por parte del Parlamento, de este baremo específico para adultos con cardiopatía congénita. "Es fundamental que se haga efectivo cuanto antes", ha subrayado.
Esta organización, que ha informado de que ofrece asesoramiento y apoyo psicológico, con casi 2.500 demandas atendidas durante 2025, garantizando acompañamiento profesional para pacientes y familiares, ha declarado que facilita alojamiento para familias que deben desplazarse a Sevilla o Córdoba para el tratamiento de sus hijos, con un total de 48 estancias dispensadas el último año.
Todo ello ha sido posible gracias a medidas como su Gala Benéfica, que se va a celebrar el viernes, 13 de marzo, en Sevilla, y cuyos fondos van destinados íntegramente a la entidad andaluza. "Seguiremos trabajando para sensibilizar a la sociedad, apoyar a pacientes y familias, y promover la investigación", ha finalizado Sameño.