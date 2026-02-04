La Asociación Cáncer de Páncreas dotará con un total de 240.000 euros a dos proyectos de investigación

Archivo - Páncreas. - PANUWAT DANGSUNGNOEN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN), la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) han convocado la 11ª edición de las Becas Carmen Delgado y Miguel Pérez-Mateo, que destinará un total de 240.000 euros a impulsar dos proyectos de investigación en cáncer de páncreas.

Según ha explicado ACANPAN, estas becas nacen del compromiso firme con la investigación como única vía real para cambiar el pronóstico del cáncer de páncreas, una de las enfermedades que más letales y con menor financiación relativa. En esta ocasión, las becas están dotadas con una cuantía récord, que supone 40.000 euros más respecto al año pasado.

La convocatoria se compone de dos becas, una destinada a la investigación clínica y otra a la investigación básica, dotadas con 120.000 euros cada una. El plazo para el envío de proyectos estará abierto hasta el 10 de abril, mientras que las adjudicaciones se darán a conocer el 16 de mayo.

Las entidades han expresado su reconocimiento a la sociedad civil, ya que sin su implicación estas becas no serían posible. La convocatoria se financia a través de la recaudación de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, celebrada este año con el lema 'Nuestro reto, la esperanza' en Alicante, Alboraya (Valencia), Ávila, Burgos, Vilamartín de Valdeorras (Ourense) y en su modalidad virtual, así como mediante numerosas iniciativas solidarias, donaciones privadas y aportaciones particulares y del apoyo de entidades colaboradoras y patrocinadores.

Desde su puesta en marcha, estas becas han invertido un total acumulado de 1.461.000 euros a la investigación en cáncer de páncreas. "Con esta convocatoria, ACANPAN, AESPANC y AEG refuerzan su apuesta decidida por proyectos que permitan mejorar el diagnóstico precoz, desarrollar tratamientos más eficaces y aumentar la supervivencia y la calidad de vida de las personas afectadas", destacan.

UNA NECESIDAD URGENTE

ACANPAN, AESPANC y AEG han señalado que, en la actualidad, el cáncer de páncreas es el único tumor maligno cuya mortalidad sigue aumentando en hombres y mujeres. En España, es la tercera causa de muerte por cáncer, con una incidencia creciente.

Se estima que en 2025 más de 10.300 personas fueron diagnosticadas de cáncer de páncreas en el país. Con los tratamientos disponibles hoy, más del 90 por ciento fallecerá en los cinco años posteriores al diagnóstico.

A pesar de estos datos, las entidades han aseverado que la financiación institucional destinada a su investigación no supera el dos por ciento. Por ello, han subrayado que "impulsar la investigación no es una opción", sino que "es una necesidad urgente".

En este sentido, han afirmado que impulsar proyectos científicos rigurosos es clave para avanzar hacia diagnósticos más tempranos, nuevas opciones terapéuticas y una mejor calidad de vida para pacientes y familias.