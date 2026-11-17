Imagen del Hospital Universitario de Ceuta. - INGESA

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asistencia sanitaria diaria a migrantes en centros y dispositivos del Área de Salud de Ceuta ha disminuido en la primera quincena del mes de noviembre un 41 por ciento respecto al mes de agosto, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

Así, el promedio de atenciones a migrantes durante la primera quincena de noviembre se sitúa en 193 diarias, frente a las 331 registradas en agosto, las 308 de septiembre y las 250 de octubre, según los datos del sistema de información HCIS, que facilita diariamente el Departamento de Estadística y Control de Gestión del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE).

El INGESA subraya que la mayoría de casos atendidos corresponden a dolencias leves. De este modo, el 95 por ciento de las asistencias prestadas a pacientes migrantes en el Servicio de Urgencias del HUCE ha sido diagnosticado como leve conforme al estándar marcado por el sistema de triaje, como ha informado el INGESA.

Por su parte, el número de pacientes atendidos en el Hospital Universitario de Ceuta desde el 30 de julio hasta la fecha, tanto migrantes como no migrantes, ha aumentado en una media de 80 diarios respecto al mismo periodo de 2025, al pasar de 163 pacientes al día en 2025 a 243 en 2026.

El promedio diario de atenciones en las urgencias hospitalarias ha pasado de 156 en noviembre de 2025 a 213 en el mismo mes de 2026, lo que supone un incremento de 57 pacientes al día. En concreto, durante la primera quincena de noviembre de este año se ha registrado una media de 213 asistencias diarias, entre pacientes migrantes y población local, mientras que el aumento respecto al año anterior se sitúa en 57 atenciones al día. "Este aumento de actividad ha sido absorbido gracias a los refuerzos organizativos y de personal en todos los turnos incorporados desde el inicio del operativo extraordinario", añade el INGESA.

Por otra parte, el 60 por ciento de las 30.493 asistencias a migrantes registradas entre el 31 de julio y el 15 de noviembre se ha prestado en dispositivos de Atención Primaria, con un total de 18.074 atenciones. Estas se distribuyen entre los centros de salud de Otero y El Tarajal, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y el 061. El 40 por ciento restante, equivalente a 12.419 asistencias, corresponde a las Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta.

UNOS 15 PACIENTES MIGRANTES HOSPITALIZADOS

En cuanto a la hospitalización, la media diaria de pacientes migrantes ingresados en noviembre se sitúa en 15 personas, una cifra que el INGESA subraya que no tiene un impacto significativo en el diario quehacer hospitalario.

El número de camas disponibles sigue por encima de la mitad con el 54 por ciento del total de las 207 camas habilitadas. Es decir, un centenar permanecen libres para responder a la demanda. El promedio de ocupación de camas de noviembre es del 46 por ciento.

Durante estos tres meses, también se han desarrollado actuaciones complementarias de apoyo sanitario, entre ellas la realización de 818 ortopantomografías y 55 estudios radiológicos de tórax. En cuanto a la vacunación, que lidera el Servicio de Medicina Preventiva del HUCE en las tareas que corresponden al INGESA, ya se han vacunado 5.173 adultos, con un total de 20.692 dosis administradas de las cuatro vacunas que se están administrando: triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), difteria-tétanos, varicela y poliomielitis.

"En conclusión, el balance refleja la consolidación de un modelo asistencial basado en la planificación, la coordinación entre dispositivos y el compromiso de los profesionales, que continúa garantizando una respuesta sanitaria eficaz y adaptada a la evolución de las necesidades asistenciales", finalizan desde el INGESA.