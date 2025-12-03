Así puede la IA ayudar a los adultos mayores a mantener su presión arterial bajo control

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Controlar la presión arterial sigue siendo fundamental para mejorar los resultados cardiovasculares de los pacientes; sin embargo, obtener lecturas de presión arterial oportunas y conformes sigue siendo un desafío, especialmente para pacientes con acceso limitado a la atención médica.

¿Y si un simple mensaje de voz pudiera ayudar a tomar decisiones más seguras sobre la salud sin salir de casa?

LA IA QUE ESCUCHA TU CORAZÓN

Agentes de voz con inteligencia artificial (IA) ayudaron a los adultos mayores con hipertensión a informar con precisión sus lecturas y mejoraron su control, según una investigación preliminar de Emory Healthcare (Estados Unidos) presentada en las Sesiones Científicas sobre Hipertensión 2025 de la Asociación Americana del Corazón.

"En nuestro estudio, logramos mejorar la precisión de las mediciones de presión arterial y los resultados de los pacientes", explica la doctora Tina-Ann Kerr Thompson, autora principal del estudio, vicepresidenta sénior de la línea de servicios de atención primaria y directora ejecutiva del programa de salud poblacional de Emory Healthcare en Atlanta (Estados Unidos).

Los agentes de voz de IA son sistemas conversacionales basados en grandes modelos de lenguaje que pueden comprender y producir voz natural en tiempo real al interactuar con humanos. Este estudio incluyó a 2.000 adultos, la mayoría mayores de 65 años, y se diseñó para evaluar la eficacia y la escalabilidad de un agente de IA con voz para que los pacientes informaran por sí mismos sus lecturas precisas de presión arterial, en lugar de una llamada telefónica con un profesional de la salud para consultar sus mediciones. El agente de IA también identificó a los pacientes que necesitaban atención médica de seguimiento según sus lecturas de presión arterial.

MÁS ALLÁ DE LA LLAMADA: CÓMO MEJORA TU SALUD

Las llamadas del agente de voz de IA a los pacientes se realizaron mediante IA disponible comercialmente en varios idiomas, incluyendo inglés y español. Una lectura de presión arterial fuera del rango límite, que varía según la presencia de otras afecciones, como la diabetes, provocó que la llamada se escalara a un enfermero o asistente médico titulado.

La presencia de síntomas como mareos, visión borrosa o dolor en el pecho también provocó la escalada de la llamada. La escalada a atención adicional fue inmediata en situaciones urgentes o en un plazo de 24 horas para problemas no urgentes.

El agente de voz contactó a los pacientes para que les proporcionaran lecturas recientes de presión arterial o les realizara mediciones en vivo durante la llamada. Tras la llamada, las lecturas se ingresaron en la historia clínica electrónica del paciente y fueron revisadas por un profesional clínico. Se activó el enrutamiento de llamadas y la derivación para la gestión de la atención de pacientes con hipertensión arterial de difícil control.

Este proceso redujo la carga de trabajo manual de los profesionales clínicos y resultó en una reducción del 88,7% en el costo por lectura. Este monto se calculó comparando el costo de los agentes de voz de IA disponibles comercialmente con el uso de enfermeras humanas para realizar tareas similares que permiten obtener con éxito lecturas de presión arterial autoinformadas por los pacientes.

RESULTADOS QUE SORPRENDEN INCLUSO A LOS MÉDICOS

El estudio reveló que la integración de la IA en los flujos de trabajo clínicos redujo los costos y mejoró la gestión de la atención a los pacientes.

Durante el período del estudio, el agente de IA basado en voz logró comunicarse con éxito con el 85% de los pacientes. De estos pacientes, el 67% completó la llamada y el 60% se tomó la presión arterial durante la llamada. Entre estos pacientes, el 68% cumplió con los umbrales de cumplimiento de Stars para el control de la presión arterial (CBP).

En total, se cerraron 1.939 brechas de CBP, lo que elevó la calificación de 1 a 4 estrellas, lo que representa una mejora del 17%. La calificación de CBP de Medicare Advantage (MA) y del Conjunto de Datos e Información sobre la Efectividad de la Atención Médica (HEDIS) aumentó de 1 a 4 estrellas, según lo informado previamente.

Al finalizar cada llamada, los pacientes recibieron una encuesta de dos preguntas para calificar su satisfacción en una escala del 1 al 10, donde 10 representaba un 100% de satisfacción. Entre las llamadas completadas, el índice de satisfacción promedio reportado por los pacientes superó el 9 sobre 10, lo que refleja una excelente experiencia general con el agente de IA basado en voz.

"Nos sorprendieron los altos índices de satisfacción de los pacientes tras interactuar con agentes de voz basados ??en inteligencia artificial", apunta Thompson. "Estamos entusiasmados con lo que esto significa para el futuro, ya que la participación y la satisfacción de los pacientes son cruciales para los resultados de la atención médica".

El estudio presenta varias limitaciones. Fue observacional y no contó con un grupo de control. Las llamadas consecutivas de IA no se compararon con las llamadas humanas; en su lugar, se implementaron llamadas de voz de IA debido a la imposibilidad de realizar un número suficiente de llamadas exclusivamente humanas. Además, el estudio fue retrospectivo, lo que significa que revisó datos existentes, y la evaluación se completó después de que las llamadas clínicamente identificadas ya se hubieran realizado.