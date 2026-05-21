Archivo - Asesoramiento dietético, "importantísimo" en prevención de patologías periodontales en niños y adolescentes, según SEPA - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / VICTOR KUZNECOV

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El experto de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), el doctor Agustín Casas, ha manifestado que, en prevención de las enfermedades periodontales en niños y adolescentes, "es importantísimo el asesoramiento dietético, no solo en la reducción del consumo de azúcares, sino también en el patrón y comportamiento dietéticos reduciendo los alimentos ultraprocesados, los alimentos blandos y pegajosos o patrones irregulares de comida".

"Evitar que nuestros niños desarrollen patologías periodontales en su edad adulta debería ser uno de los objetivos preventivos más claros que deberíamos de establecer y, para ello, la prevención es la clave y, además, en estas edades es donde realmente podemos marcar la diferencia a largo plazo", ha indicado durante la celebración del Congreso SEPA Granada, que se está desarrollando estos días en la ciudad nazarí.

A juicio de Casas, "establecer hábitos saludables desde pequeños es la piedra angular para tener una buena salud bucal toda la vida". "Lo que consigamos en la infancia va a tener una repercusión en la vida adulta; lo que un niño aprenda en salud oral, lo va a mantener toda su vida", ha destacado en esta cita, en la que se ha señalado que "resulta básico el cepillado dental dos veces al día con pasta de flúor", el cual debe ser supervisado "por los padres, tutores o cuidadores hasta la adolescencia".

Tras exponerse que las revisiones periódicas con el dentista "deben ser un hábito" y que "en los pacientes sin riesgo, las visitas rutinarias se deben realizar al menos una vez al año", los expertos que han participado en este evento han afirmado que las enfermedades que afectan a las encías "generalmente están infraestimadas y subsiste un importante desconocimiento social sobre ellas".

Con este contexto puesto de relieve, los asistentes han destacado la reciente elaboración de un documento de consenso por parte de la Federación Europea de Periodoncia (EFP, por sus siglas en inglés) y la Academia Europea de Odontopediatría (EAPD, también por sus siglas en inglés), que "ha hecho posible la clasificación de las enfermedades periodontales en niños y adolescentes".

Gracias a este documento, "hemos podido conocer, sintetizar y ordenar toda la evidencia científica disponible de las enfermedades periodontales en estas edades", ha señalado Casas, que ha añadido que este permite "ser más precisos y coherentes" en el manejo de los pacientes infantiles y adolescentes. Así, refleja que la gingivitis inducida por biofilm "es la forma más común de inflamación de las encías y está causada por la acumulación de placa bacteriana (biofilm) sobre los dientes y el margen gingival".

LA GINGIVITIS, LA MÁS FRECUENTE

Según los expertos, esta "es, con diferencia, la patología periodontal más frecuente en niños y adolescentes", cuya prevalencia se ha estimado, aproximadamente, en el 54 por ciento. "Hay que interpretar este dato con cierta cautela, porque los estudios en los que se basa son muy heterogéneos", ha matizado Casas, quien ha divulgado que "es una lesión inflamatoria de la encía causada por la interacción entre un biofilm dental, que comienza a ser disbiótico (al aumentar su formación), y la respuesta inflamatoria del huésped, que empieza a ser aguda".

Esta "es reversible", ha proseguido, para agregar que, si se detecta "a tiempo" y se actúa, se podrá "prevenir problemas periodontales futuros". "Por eso, tiene tanto valor en edades tempranas: es una oportunidad preventiva única", ha afirmado, al tiempo que se ha expuesto que la periodontitis "es mucho menos frecuente, pero existe, y resulta especialmente preocupante su presencia en edades tempranas de la vida".

Los especialistas han señalado que "en la mayoría de los estudios, se ha estimado en menos del 2 por ciento". "Sin embargo, su prevalencia es mayor en pacientes jóvenes con patologías sistémicas", han afirmado, destacando también que "en niños y adolescentes, la relación entre enfermedades sistémicas y salud periodontal es especialmente relevante".

"En estos pacientes es fundamental un enfoque multidisciplinar y el seguimiento debe ser más riguroso", ha manifestado Casas, que ha concretado que "siempre se debe estar coordinado con los médicos que tratan al paciente de su patología para conseguir una atención más individualizada".

Ahondando en la periodontitis, los expertos han destacado que, "en general, cuando un biofilm dental comienza a ser disbiótico, significa que deja de ser una comunidad bacteriana equilibrada (compatible con la salud) y empieza a desorganizarse hacia un estado que favorece la enfermedad". Esta "es una enfermedad inflamatoria crónica asociada a un biofilm disbiótico que provoca la destrucción de los tejidos periodontales", han especificado.

Al respecto, y "con la evidencia clínica disponible (que en niños y adolescentes es limitada)", los presentes en esta cita han subrayado que "se ha determinado que, a nivel microbiológico, el mayor factor de riesgo es la presencia del Aggregatibater actynomicetemcomitans clon JP2, también P.gingivalis fimA y Tannerella forsythia". "Hay también factores locales relacionados con la retención de placa y, por supuesto, factores asociados con el estilo de vida (como el tabaco)", han declarado.